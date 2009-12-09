مالک زمین خواستار تخریب پارک محله ای "داماهی" در بندرعباس شد

شهرام آرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اعلام این خبر گفت: با توجه به نیاز و کمبود پارک و فضاهای سبز در بندرعباس و تلاش این سازمان برای احیاء اراضی مستعد جهت افزایش سرانه فضای سبز شهر و ایجاد بوستان های محله ای اما شاهد نابودی پارک ها و فضاهای سبز شهر بندرعباس هستیم.

به گفته وی، با گذشت قریب به دو سال از احداث پارک محله ای داماهی با مساحت هزار متر مربع با پیدا شدن مالک این زمین این پارک رو به نابودی است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بندرعباس گفت: این پارک با داشتن تعداد زیادی درخت و فضای مناسب برای تفریح و ایجاد یک مکان زیبا در منطقه داماهی در معرض خطر نابودی قرار دارد.

وی بیان کرد: پارک محله ای داماهی در سال 86 احداث شده و مناسب ترین پارک در آن منطقه است که در طرح تفصیلی شهر به عنوان یک پارک تعریف شده است.

آرمان اظهار داشت: در حال حاضر جلوی از بین رفتن این پارک توسط شهرداری گرفته شده اما این مالک با داشتن حکم دیوان عالی کشور به زودی این پارک را تصاحب خواهد کرد.

به گفته وی، رایزنی ها و پیشنهادات با این فرد ادامه دارد اما متاسفانه تحت هیچ شرایطی حاضر به همکاری نشده است. نکته قابل توجه این است که درختانی که در این پارک هستند قابل انتقال نبوده و قطع آنها جرم محسوب می شود که در صورت قطع درختان پارک، این فرد باید جریمه هر درخت قطع شده را بپردازد.

آرمان به وجود سرانه استاندارد فضای سبز در شهر بندرعباس تاکید کرد و گفت: در حال حاضر شهر بندرعباس به استاندارد لازم فضای سبز، معادل هر نفر پنج متر، بر حسب جمعیت استان رسیده است اما با توجه به شرایط آب و هوایی استان باید ساخت و احداث پارک ها و فضای سبز در بندرعباس افزایش پیدا کند.