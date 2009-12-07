تشریح لایحه ساماندهی ناشران و کتابفروشان/ آمادگی برای بررسی مجدد لایحه

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارجاع لایحه ساماندهی ناشران، توزیع کنندگان و کتابفروشان تهران به کمیسیون فرهنگی شورای شهر گفت: ما این طرح را سه سال پیش به شورای شهر و شهرداری ارائه کردیم و شورا هم آن را تصویب کرد اما فرمانداری تهران با اجرای آن مخالفت کرد.

کیائیان به تلاش مجدد و مشترک اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و شهرداری تهران و کمیسیون فرهنگی شورای شهر جهت اصلاح موارد اختلافی اشاره کرد و با ابراز تاسف از مخالفت برخی اعضاء این شورا با لایحه مذکور در جلسه اخیرشان افزود: کم و بیش نزدیک به 13 صنف و رسته از قبیل پزشکان، دفترداران اسناد رسمی و وکلا می‌توانند در اماکن مسکونی مستقر باشند و فعالیت کنند و از مزایای این استقرار برخوردار باشند اما اینکه چرا به صنف ناشر و کتابفروش این اجازه داده نمی‌شود نمی دانم.

وی با اشاره به مزایای این طرح گفت: به دلیل عدم صرفه اقتصادی راه‌اندازی کتابفروشی به صورت واحدی مستقل، در هفت، هشت سال گذشته نزدیک به 250 کتابفروش یا تعطیل شده‌اند یا تغییر شغل داده‌اند. در حالی که اگر به اعضاء این صنف هم اجازه داده شود در اماکن مسکونی فعالیتشان را انجام دهند با توجه به اینکه این کار نیاز به تغییر کاربری هم ندارد و هیچگونه هزینه‌ای را به دولت و شهرداری تحمیل نمی‌کند هم کتابفروش سود خواهد برد و هم از تحمیل هزینه‌های احتمالی به دولت جلوگیری می‌شود.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ادامه داد: هزینه‌ راه‌اندازی کتابفروشی بسیار زیاد است و متوسط سود کتابفروش از متوسط سود سرمایه در جامعه کمتر است. بر اساس اصل ظروف مرتبطه در چنین شرایطی علی‌الاصول ادامه کار کتابفروشیها منطقی به نظر نمی‌رسد.

کیائیان با تاکید مجدد بر مزایای اجرای لایحه ساماندهی ناشران، توزیع کنندگان و کتابفروشان تهران اضافه کرد: در صورت اجرای این طرح چون نیازی به پرداخت سرقفلی توسط کتابفروش نیست احتمال استقبال گسترده از آن زیاد است. در واقع، این امکان به وجود خواهد آمد که هر کس در محل سکونت خودش یک کتابفروشی راه بیندازد و این در حالی است که نه او پولی به کسی بابت سرقفلی پرداخت خواهد کرد نه هزینه‌ای به دولت تحمیل خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه "نظر کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران درباره این لایحه همان نظر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران است" بر روابط حسنه این اتحادیه با شورای شهر و نیز شهرداری تهران تاکید و همچنین آمادگی خود و اتحادیه متبوعش را برای بررسی مجدد این لایحه ارجاع شده به کمیسیون فرهنگی شورای شهر اعلام کرد.