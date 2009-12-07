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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۰

"درآمدی بر منطق" منتشر شد

کتاب "درآمدی بر منطق" اثر دان کراین و بیل میبلین از سوی انتشارات آیکون منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده معتقد است که منطق اساس نظامهای فلسفی، حقوقی و علمی است.

نویسنده معتقد است که منطق به رغم کاربرد و استفاده زیاد برای بسیاری هنوز ناشناخته است. او علت این امر را زبان خاص و تخصصی این علم می‌داند.

نویسنده معتقد است که اتکای زیاد منطق بر  نمادها و علائم ریاضی باعث شده که منطق برای همگان قابل فهم نباشد.

نویسنده در این کتاب به بررسی تاریخی علم منطق می‌پردازد و توسعه نمادها و علایم منطقی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نویسنده به تاثیر علم منطق بر روش علمی می‌پردازد و تاثیر این علم را بر علومی چون فیزیک و روانشناسی مورد توجه قرار می‌دهد.

نویسنده در این کتاب جنبه‌های کاربردی علم منطق در حوزه‌های علوم انفورماتیک و کامپیوتر را مورد توجه قرار می‌دهد.

کد مطلب 995659

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