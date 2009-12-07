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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۹

ارائه سرویسهای تجارت الکترونیک در شبکه های نسل آینده بررسی می شود

ارائه سرویسهای تجارت الکترونیک در شبکه های نسل آینده بررسی می شود

مدیرکل روابط عمومی شرکت سهامی مخابرات ایران از بررسی ارایه سرویسهای تجارت الکترونیک در شبکه های نسل آینده طی همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود زارعیان با بیان اینکه مدیریت و تضمین امنیت و کیفیت در ارایه سرویسهای تجارت الکترونیک در شبکه های نسل آینده از مهمترین موضوعات مورد توجه در استقرار شبکه های نسل آینده است، گفت: توجه به این مقولات، توسعه تجارت الکترونیک را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات 23 دی ماه با موضوع اصلی تجارت الکترونیک در فضای شبکه های نسل آینده برگزار می شود.

مدیر کل روابط عمومی شرکت سهامی مخابرات ایران افزود: الزامات و راهکارهای مدیریتی و تضمین کیفیت سرویسها از منظر کاربران، الزامات و راهکارهای مدیریت و تضمین کیفیت از منظر معماری، الزامات و راهکارهای امنیت از منظر کاربر و الزامات و راهکارهای امنیت از منظر معماری از موضوعاتی است که در این همایش مورد بررسی صاحب‌نظران قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 995663

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