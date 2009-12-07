ارائه سرویسهای تجارت الکترونیک در شبکه های نسل آینده بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، داود زارعیان با بیان اینکه مدیریت و تضمین امنیت و کیفیت در ارایه سرویسهای تجارت الکترونیک در شبکه های نسل آینده از مهمترین موضوعات مورد توجه در استقرار شبکه های نسل آینده است، گفت: توجه به این مقولات، توسعه تجارت الکترونیک را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات 23 دی ماه با موضوع اصلی تجارت الکترونیک در فضای شبکه های نسل آینده برگزار می شود.

مدیر کل روابط عمومی شرکت سهامی مخابرات ایران افزود: الزامات و راهکارهای مدیریتی و تضمین کیفیت سرویسها از منظر کاربران، الزامات و راهکارهای مدیریت و تضمین کیفیت از منظر معماری، الزامات و راهکارهای امنیت از منظر کاربر و الزامات و راهکارهای امنیت از منظر معماری از موضوعاتی است که در این همایش مورد بررسی صاحب‌نظران قرار خواهد گرفت.