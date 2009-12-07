نبود تدبیر جامع در حوزه قرآن/ فعالیتهای قرآنی فاقد مدیریت علمی هستند

ضرورت برداشت عقلانی از مفاهیم قرآن/ حوزه قرآن فاقد مدیریت علمی است



دکتر سید یحیی یثربی با تأکید بر اینکه نگاه جدی به حوزه قرآن وجود ندارد، اظهار داشت: ما با قرآن دوگونه برخورد متفاوت می توانیم داشته باشیم، یک برخورد معرفتی و علمی است اینکه نیازهای بشر امروز و نیازهای جامعه امان را به قرآن عرضه و از قرآن یاری بجوییم .

یثربی با اشاره به اینکه خداوند هیچ هدفی به جز پشتیبانی حرکت انسان به سوی خوشبختی در دنیا و آخرت از بعثت انبیا و نزول کتابهای آسمانی ندارد، گفت: پس ما هدفمند زندگی کنیم و باید مسائل مشکلات این زندگی هدفمند را با رجوع به قرآن برطرف کنیم .

استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه اغلب حفظ قرآن بدون توجه به معنای آن صورت می گیرد، یادآور شد: باید با قرآن برخورد عقلانی داشته باشیم، به اینگونه که پاسخهای قرآن را برای ابعاد مختلف زندگی استخراج کنیم مانند انتقال قدر، اخلاق و رفتار و برخورد با مردم .

وی با اشاره به اینکه توجه کمرنگ به قرآن ناشی از مدیریتهای ضعیف فرهنگی است، گفت: دین و قرآن باید در زوایای مختلف زندگی مدیران رسوخ کرده باشد تا بتوانند به درستی در این عرصه مدیریت کنند .

یثربی در مورد موازیکاریهایی که به فعالیتهای حوزه قرآن لطمه وارد می کند نیز گفت: وقتی جامعه در علوم انسانی و فرهنگ مهندسی داشته باشد به درستی تشخیص می دهد که هر فعالیتی کجا ، چه زمانی و چطور باید انجام شود . بنابراین وقتی مهندسی نداریم مدیریت علمی نداریم هرکسی به دلخواه خودش کار می کند بنابراین در این کار موازیکاری طبیعی ترین کار است و اگر کار بسامان اتفاق بیفتد یک معجزه است.

نبود برنامه‌ریزی در حوزه قرآن/ فعالیتهای قرآنی فاقد تدبیر جامع هستند



دکتر قاسم پور حسن یکی از مشکلات فعالیتهای قرآنی را پراکندگی بدون قاعده و بدون انسجام مراکز قرآنی دانست و اظهار داشت : بیشتر طراحیها و برنامه ریزیهای این مراکز هم‌پوشانی داشته و تکراری هستند .

وی افزود : آشکارترین ضعف در این حوزه عدم وجود مرکزی واحد برای طراحی و برنامه ریزی مشترک و همسان است و هم برای ارتباط دادن این مراکزی است که فعالیتهای مختلف دارند .

پورحسن درباره موازیکاریهای که به فعالیتهای قرآنی لطمه وارد می کند گفت : تدبیر جامعی در فعالیتهای قرآنی نداریم یک تدبیر جامع طبیعتاً یک شورای مرکزی می خواهد که اتاق فکر واحد و برنامه ریزی واحدی داشته باشد و همه مراکز را به هم ربط دهد . به طور عمده ما به مسائل مربوط به تلاوت و حفظ قرآن می پردازیم و کمتر به مباحثی که در باب فهم ، تفسیر و تعقل است روی می آوریم که این مهمترین ضعف محتوایی است، این ضعف ناشی از اشکالات ساختاری است یعنی یک بخش از قرآن که مربوط به تلاوت ، قرائت و حفظ قرآن است در جامعه ما نیرومند می شود .

ناهماهنگی درحوزه قرآن



حجت الاسلام محمدعلی ایازی قرآن پژوه و محقق با اشاره به اینکه بعد از انقلاب تحولات جدی در حوزه قرآن پژوهی شکل گرفت و رویکرد به قرآن تفاوت بسیاری کرد، اظهار داشت: آن چیزی که جای بحث و بررسی دارد این است که این فعالیتها بیشتر در ابعاد کمی بوده و و به فعالیتهای کیفی توجه کمی شده است .

وی افزود: در حوزه کیفی کار جدی انجام ندادیم و در این حوزه ناهماهنگیهای بسیاری وجود دارد از این جهت می توانیم بگوییم که اگر به این کار رسیدگی نشود در آینده با بحرانهایی مواجه خواهیم شد .

ایازی با اشاره به اینکه فعالیتهای پژوهشی حوزه قرآن اغلب سطح و دست پائین هستند، گفت: یک نظام هماهنگ اطلاع رسانی در حوزه قرآن پژوهی نداریم یعنی آن تشکیلاتی که وظیفه کار، برنامه ریزی و اطلاع رسانی داشته باشد را نداریم .

بهره‌مندی از کارشناسان قرآنی/ حوزه قرآن از متولی مشخص بی‌بهره است



حجت الاسلام حسین علوی مهر با اشاره به اینکه در سه دهه ای که از انقلاب می گذرد جهشهای قابل توجهی در رابطه با فعالیتهای قرآن کریم انجام گرفته اظهار داشت: توجه به فعالیتهای قرآنی افزایش یافته و مباحث بسیار گسترده‌ای از قرآن کریم استخراج و مورد توجه مراکز مختلف قرار گرفته اند .

وی توجه فعلی به مباحث و موضوعات قرآنی را کافی ندانست و افزود : برای توسعه فرهنگ قرآنی در میان مردم لازم است برنامه ریزی داشته باشیم، باید در کارها و فعالیتهای قرآنی هماهنگی و انسجام ایجاد شود.

مدیر دانشنامه قرآن پژوهی درباره ضعفهای فعلی و موازیکاریهای که بر فعالیتهای قرآنی لطمه وارد می کنند گفت: عدم انسجام به خاطر نبودن متولی واحد در امر توسعه فرهنگ قرآنی باعث شده کارها به طور پراکنده انجام شده و انسجام لازم را نداشته باشند .

وی نبود برنامه ریزی دقیق و مشخص را از دیگر عوامل فعالیتهای پراکنده در این حوزه عنوان کرد و افزود: فعالیتهای موازی و پراکنده نمی توانند برای حوزه قرآن ثمربخش باشند و این خود از ضعفهای این حوزه محسوب می شود .

تشکیل کارگروههای مطالعاتی/ توجه جدی به مباحث محتوایی قرآن نمی‌شود



حجت الاسلام مهدی رستم نژاد با عنوان اینکه نگاه جدی به فعالیتهای قرآنی آنچنانکه درخور شأن قرآن باشد و به نیازهای جامعه پاسخ دهد وجود ندارد اظهار داشت : این ضعف دلایل مختلفی دارد، از عوامل درونی گرفته تا عوامل بیرونی ، از عدم آگاهی انسان گرفته تا مسائل مختلفی که به دولت و ملت و کشورهای دیگر برمی گردد .

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی تصریح کرد : سوق دادن همه امکانات در این جهت و غفلت از مباحث محتوایی و هدایتی قرآن باز خودش در واقع یک نوع مهجوریت قرآن را تشکیل می دهد .

رستم نژاد درباره چگونگی جلب نگاههای جدی مسئولان به این حوزه گفت : یکی از دردهای جامعه این است که قرآن را به جد ، جدی نگرفته ایم و قرآن را فقط کتاب مقدس دانستن و بوسیدن آن در شأن جامعه ما نیست.

عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی تشکیل کارگروههای علمی را راهکاری برای تقویت نگاههای جدی به قرآن و تعمق در آموزه های آن عنوان کرد .