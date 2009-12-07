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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۵

پایان فیلمبرداری/

علویان "بیداری رویاها" را صداگذاری می‌کند

علویان "بیداری رویاها" را صداگذاری می‌کند

علی ‌علویان فیلم سیتمای "بیداری رویاها" به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر و تهیه‌کنندگی علی آشتیانی‌پور را صداگذاری می‌‌کند.

آشتیانی‌پور به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری فیلم سینمایی "بیداری رویاها" به تازگی به پایان رسیده است و تدوین این فیلم که همزمان با فیلمبرداری توسط حمید آهنگر انجام می‌شد به روزهای پایانی نزدیک می‌شود. با پایان تدوین علی‌علویان صداگذاری فیلم را آغاز می‌کند.

"بیداری رویاها" روایتگر فضایی متاثر از روابط اجتماعی ناشی از جنگ است. آهنگر فیلمنامه این فیلم را همراه محمدرضا گوهری نوشته است. 

حمید فرخ‌نژاد، هنگامه قاضیانی، امیرحسین آرمان، رز رضوی، سارا خوئینی‌ها، اسماعیل خلج، حمیدرضا آذرنگ، حبیب دهقان‌نسب بازیگران این فیلم هستند. عوامل این فیلم عبارتند از فیلمبردار: تورج منصوری، صدابردار: وحید مقدسی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح گریم: کورش علیزاده. 

محمدعلی باشه آهنگر فیلم‌های سینمایی "فرزند خاک"، "نبات داغ"و "نیمه گمشده" را کارگردانی کرده است.

 

کد مطلب 995670

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