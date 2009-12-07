پنج هزار واحد مسکونی روستایی تسهیلات دریافت می کنند

رجبعلی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در سال جاری پنج هزار واحد مسکونی در روستاهای استان از محل طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی خواهند شد.

وی سهمیه تسهیلات سال جاری استان را 375 میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: تسهیلات واگذاری به هر واحد مسکونی در این طرح 75 میلیون ریال با سود پنج درصد است که بقیه آن توسط دولت به عنوان یارانه به بانکها پرداخت خواهد شد.

وی افزود: این تسهیلات به کلیه روستاها و شهرهای زیر 12 هزار نفر جمعیت در سه مرحله با پیشرفت فیزیکی واحدها پرداخت می شود.

صادقی اضافه کرد: طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی به منظور مقاوم سازی مسکن روستاها از سال 84 در برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور سالانه 200 هزار واحد مسکونی پیش بینی و اجرا شده است.