به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "فیروزه" به کارگردانی بهزاد فراهانی که اواخر آبان‌ماه در تالار 579 نفری اصلی روی صحنه رفته تا جمعه 13 آذرماه با 9 اجرا موفق به جذب 1944 تماشاگر شده است. نمایش "سوگ سیاوش" به کارگردانی سیاوش تهمورث از دوم آذرماه در تالار 122 نفری چهارسو به صحنه رفته، پس از پشت سر گذاشتن 10 اجرا، 794 تماشاگر داشته است.

نمایش "جن‌گیر" به کارگردانی کوروش نریمانی که 19 آبان‌ماه اجرای خود را درتالار 115 نفری قشقایی آغاز کرده پس از 27 اجرا، 3654 تماشاگر جذب کرده است.

نمایش "من حرفی ندارم، دنبالشو نگیر" به کارگردانی آشا محرابی نیز از چهار آذرماه درتالار 103 نفری سایه روی صحنه رفت که تا جمعه پس از پشت سرگذاشتن 13 اجرا توانست 886 تماشاگر تئاتر را به تالار بکشاند.

نمایش عروسکی "آرش" به کارگردانی فهیمه میرزاحسینی از روز پنج آذرماه در کارگاه نمایش روی صحنه رفت که با هشت اجرا توانست 139 تماشاگر جذب کند.