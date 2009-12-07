ساخت پنجمین پل بزرگ کشور در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی مرکز استان در جمع خبرنگاران از آغاز عملیات اجرایی پروژه پل بزرگ میدان ولی عصر (عج) ساری خبر داد و گفت: با اتمام عملیات اجرایی این پل و بهره برداری آن که پنجمین پل بزرگ کشور در مقایسه با انواع مشابه خود است، کمربندی شرقی به غربی متصل شده و از بار ترافیکی کاسته و مشکل گره ترافیکی میدان ولی عصر(عج) را حل خواهد کرد.

شهردار مرکز استان مدت زمان اجرای پروژه مذکور را بر اساس زمان بندی اعلام شده، 14 ماه اعلام کرد و افزود: این پل در شش خط و در دو جهت رفت و برگشت با مبلغ اعتباری 95 میلیارد ریال از محل اعتبارات نیمه دولتی احداث خواهد شد.

حجازی با اشاره به مشخصات فنی این پل اظهار داشت: پل مذکور با پایه فلزی به طول 800 متر و عرض 26 مترو با پایه های گلدانی است.

وی در ادامه ترافیک را از بزرگترین معضلات جوامع شهری اعلام کرد و افزود: با توجه به گذشت زمان و افزایش حجم ترافیک شهری مشاور طرح توسعه ای را مبنی بر کاهش بار ترافیکی منطقه مذکور در آینده لحاظ کرده است.

شهردار ساری همچنین با اشاره به کارهای مقدماتی انجام شده به منظور اجرای این پروژه گفت: تعریض باند جنوب شرقی، تجهیز کارگاه، انتقال فضای سبز موجود در میدان ولیعصر (عج) اعم از نخلهای زینتی و گل و گیاه موجود و کاشت آن در دیگر نقاط شهری از کارهای مقدماتی انجام شده است.

وی افزود: جهت اجرای پروژه مذکور، تعریض باند شمال غربی نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.

ساری مرکز مازندران قریب به 300 هزار نفر جمعیت دارد.