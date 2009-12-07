حضور زیباترین کتابهای ایران در نمایشگاه لایپزیک

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که از 18 تا 21 مارس (27 اسفند 1388 تا 1 فروردین 1389) برگزار میشود 10 ناشر ایرانی حضور خواهند یافت.
در نمایشگاه کتاب لایپزیک، هر ساله مسابقهای از زیباترین کتابهای جهان از سوی "بیناد هنر کتاب آرایی" برپا و به برندگان آن جوایزی اهدا میشود.
در این مسابقه که در سال گذشته با حضور 34 کشور جهان برگزار شد کتابهای ایرانی سال 2008 نیز به کوشش انتشارات شباویز به نمایش درآمد.
از ناشران کشورمان که در نمایشگاه لایپزیک سال 2010 با 29 کتاب برگزیده شرکت خواهند کرد میتوان به انتشارات شباویز، نگار، فکر روز، سرزمین اهورایی و پیدایش اشاره کرد.
زیباترین کتابهای جهان پس از این نمایشگاه راهی فرانکفورت میشوند تا در نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت که 6 تا 10 اکتبر 2010 برگزار میشود شرکت کنند.
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