برنامه درسی مراقبت از ذخایر و منابع آبزیان در دانشگاه علمی کاربردی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه توسط کمیته علمی تخصصی کشاورزی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور در زمینه تخصصی مراقبت از ذخایر و منابع آبزیان تهیه و تدوین شده است.

از جمله تواناییهای عمومی فارغ‌ التحصیلان این رشته می توان به شناخت و بکارگیری قوانین و مقررات صید و صیادی، تنظیم گزارش یا دادخواست تخلفات صید و صیادی و ارایه آن به محاکم قضایی، شناخت و بکارگیری آلات و ادوات صید و صیادی، بکارگیری استانداردهای موجود در شناورهای صیادی، شناخت و بکارگیری اصول اولیه ناوبری، شناخت آبزیان مهم، انواع زیستگاهها و صیدگاهها و عادات رفتاری آنها همچنین وجه تمایز آنها در آبهای مختلف، حفاظت و بازسازی ذخایر آبزیان، اجرای محدودیتهای صید (زمانی، مکانی، ادواتی و روشهای صید)، بکارگیری شیوه های مراقبت، کنترل و بازرسی شیلات اشاره کرد.

دانش آموختگان این رشته با گذراندن پودمانهای بیولوژی و شناخت آبزیان، قوانین و حقوق دریایی، دریانوردی، حافظت و بازرسی شیلاتی، مخابرات دریایی و سنجش از دور، مراقبت از ذخایر آبزیان و روشهای صید و مدیریت بنادر صیادی، توانایی احراز مشاغلی چون کاردان سیستمها و روشهای کنترل از راه دور دریایی، کاردان مراقبت، کنترل و بازرسی شیلاتی، کاردان ابزار و روشهای صید و بهره برداری و کاردان حفاظت و بازسازی زیستگاهها و ذخایر آبزیان را خواهد داشت.