سالانه 130 هزار ازدواج بین مددجویان کمیته امداد صورت می گیرد

حمید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این امر نشان می دهد که میل به ازدواج با دختران تحت حمایت این نهاد مقدس در بین آحاد جامعه زیاد است ضمن اینکه ضریب سلامت نهاد خانواده در خانواده های تحت پوشش کمیته امداد بالاست.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون 40 هزار دختر تحت پوشش این نهاد مقدس زندگی خود را شروع کردند و تا پایان سال جاری این رقم به دو برابر افزایش می یابد.

این مسئول با اشاره به سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س) که روز ازدواج و خانواده نامگذاری شده، اظهار داشت : در این روز بیش از 20 هزار زوج تحت حمایت کمیته امداد در سراسر کشور به خانه بخت رفتند و زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

احمدی در خصوص آمار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد نیز خاطرنشان کرد: یک میلیون و 150 هزار زن سرپرست خانوار در سراسر کشور تحت تکفل کمیته امداد هستند که با احتساب تعداد اعضای خانواده ها، تعداد آنها به یک میلیون و 700 هزار نفر می رسد.

وی یادآور شد: این تعداد افراد تحت پوشش از حمایتهای مادی و معنوی کمیته امداد در سراسر کشور بهره مند می شوند.

این مسئول افزود: اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار از مهمترین اقدامات نهداد کمیته امداد است.