به گزارش خبرنگار مهر، کامران اعظمی در نشست صبحانه با مسئولان در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: هدف تشکیل فروشگاه های زنجیره ای، کاهش قیمت تمام شده در چرخه توزیع کالاها و عمل به دستور وزیر بازرگانی در راه اندازی نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاها است.

مدیرعامل اولین فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی افزود: فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی به دلیل خرید انبوه و تمرکز در توزیع و در شرایط بحران های فصلی در تمام دنیا موفق بوده اند، این درحالی است که مدیریت رفتار میان مشتری و فروشنده نیاز به ابزار ارتباطی میان آن دو دارد.

وی تصریح کرد: توسعه تجارت الکترونیک سبب افزایش تبادل اطلاعات بین تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان می شود و این باعث می شود تا با حذف پول و ترویج خرید اعتباری، پول ملی تقویت شود. به گفته اعظمی، در اصلاح نظام توزیع، کشور با یک چند ضلعی مواجه است که اضلاع آن، مصرف کننده، فروشنده، سیستم بانکی، مدیریت فروشگاه، تولیدکننده یا واردکننده، شرکتهای پخش و واسطه ها است که سود هریک از این اضلاع در گرو سود ضلع دیگر است.بنابراین هیچکدام منافع دیگری را تخریب نمی کند.

وی اظهار داشت: در حال حاظر ابزار ارتباطی مدیریت رفتار، پول است و یکی از مشکلات جرخه توزیع توقف سرمایه است.

اعظمی از وزیر بازرگانی خواست تا در خصوص مالیات فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی شفاف سازی شود چرا که این امر منجر به شفاف سازی در میزان فروش می شود.

وی از بکارگیری نسل جدید کارتهای اعتباری درفروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی ایرانیان خبر داد و گفت: این کارتها علاوه بر مبلغ مبادله شده اطلاعات فاکتور را نیز با خود منتقل می کند لذا مصرف کننده در پنل اختصاصی خود میزان خرید و جرئیات آن را می تواند مشاهده کند که این فرایند منجر داشتن آمر فروش و اطلاعات سطوح فروش می شود که در پیش بینی خریدها و تنظیم بازار بسیار موثر است.

اعظمی افزود: با تعریف وزارت بازرگانی در تاسیس فروشگاه های زنجیره ای، قرار نیست که واحدهای صنفی جدیدی ایجاد شود. اعظمی گفت: با توجه به اینکه در حال حاظر 2 میلیون واحد صنفی در کشور در حال فعالیت هستند و ایجاد فروشگاه های جدید توجیهی در اصلاح نظام توزیع ندارد فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی با هدف ساماندهی و مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی موجود با برند و دکوراسیون متحدالشکل تشکیل می شود.