برخورد با مجریان ساختمانی در صورت به کارگیری نیروی انسانی غیرماهر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقرخسروی با تاکید بر اهمیت استفاده از کارگران و نیروهای متخصص و کار آزموده در فرایند اجرایی و عمرانی ساختمان گفت: یکی از الزامات فنی ساخت و ساز دارا بودن زونکنهای کارگاهی است.

وی افزود: براین اساس مالک ملزم است تا اطلاعات تمامی مراحل و فرآیند ساخت را در زونکن کارگاهی اعم از گواهیهای مربوط به آزمایش جوش و بتن، نقشه های معماری، سازه ای و تاسیساتی، گزارش مرحله ای و حضور در محل ملک مهندسان ناظر و همچنین اطلاعات نیروی انسانی به کار گرفته شده در عملیات عمرانی محل مانند گواهی اشتغال به کار و گواهینامه های مهارت شغلی به طور دقیق و شفاف، الصاق و نگهداری کند.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای اجرایی شدن ماده 4 قانون نظام مهندسی، تصریح کرد: در این راستا با اولویت در ساختمانهای بالای سه هزار مترمربع، ابتدا به صورت مکتوب مراتب نقض را به مالک گوشزد کرده و در صورت بی توجهی برای حفظ ایمنی شهروندان و همچنین محافظت از سرمایه های ملی و ایمنی اجرا از ادامه کار جلوگیری می شود.

خسروی با بیان این که این اقدام از سوی شهرداری به هیچ وجه بر خلاف مسئولیت وزارت کار و امور اجتماعی نخواهد بود، گفت: این وزارتخانه برابر قانون کار موظف به برخورد با نیروی کار بدون گواهی اشتغال و مهارت شغلی بوده و همین امر سبب می شود از یک سو مجریان در بکارگیری نیروی کار به این الزام توجه کرده و از سوی دیگر افرادی که مایل به کار در عرصه های عمرانی و اجرایی ساخت و ساز باشند بر اساس قانون کار ملزم به گذراندن دوره های آموزشی مهارت و دریافت گواهی مربوط از مراکز مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی هستند.