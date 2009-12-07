1500 میلیارد ریال اعتبار عمرانی در کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان در یاسوج، افزود: این میزان اعتبار هر چند با کمی کاهش و یا افزایش تصویب خواهد شد، اما نسبت به بودجه عمرانی امسال نزدیک به 50 درصد افزایش دارد .

وی اظهار داشت: بودجه پیشنهادی بر اساس نیاز و ضرورتها و با هم فکری مدیران دستگاههای اجرایی و معاونت برنامه ریزی استانداری مطرح و در شورای برنامه ریزی استان مصوب شده و برای تصمیم نهایی به شورای معاونت راهبردی ریاست جمهوری ارسال می شود .

نوذری یادآور شد: از دولت انتظار می رود، شاخصهایی که برای همه استانها در بودجه ریزی لحاظ می شود در خصوص کهگیلویه وبویراحمد به دلیل محرومیت و مشکلات زیاد اعمال نشود .

استاندار از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا برای تامین اعتبار و تسریع در طرحهای ملی که اعتبار آنها از وزارتخانه های مربوطه تامین می شود، پیگیر کار باشند .

استاندار، همچنین بودجه پیشنهادی را رقم خوب و مناسبی برای کاهش مشکلات و سرعت دادن به پروژه های عنوان کرد و گفت: اگر این اعتبار به طور کامل به استان اختصاص داده شود در آبادانی استان تاثیر بسزایی دارد .

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز آخرین وضعیت اعتبارات عمرانی امسال استان را اعلام کرد .

علی حیدری کل اعتبارعمرانی مصوب امسال استان را یکهزار و 259 میلیارد ریال برشمرد و گفت: از این مبلغ 868 میلیارد ریال آن معادل 68.9درصد تاکنون اختصاص یافته است .

وی اظهار داشت: 488 میلیارد ریال آن معادل 38.8 درصد به خزانه پرداخت شده است و مبلغ 356میلیارد ریال معادل 28.2 درصد آن نیز توسط دستگاههای اجرایی جذب شده است.

حیدری تصریح کرد: یکهزار و 825 پروژه درقالب 282 طرح در بخشهای مختلف استان در دست اجرا است و 118پروژه عملیات اجرایی آن امسال آغاز شده است .

وی یاد آور شد: هفت دستگاه صد درصد اعتبارات خود را جذب کرده، 15دستگاه 90 درصد جذب داشته، 26دستگاه زیر 90 درصد جذب داشته و 13دستگاه زیر 10درصد جذب اعتبار داشته اند .