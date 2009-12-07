60 میلیون سهم دولتی در آبان ماه واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی‌سازی، تعداد 60 میلیون و 4 هزار و 539 سهم 8 شرکت دولتی به ارزش یک هزار و 134 میلیارد و 406 میلیون ریال به روش مذاکره، بورس و مزایده در آبان ماه سال جاری به بخش خصوصی واگذار شد.

تعداد 13 میلیون سهم ترجیحی بیمه البرز به ارزش 81 میلیارد و 809 میلیون ریال به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ تعداد 9 میلیون و 45 هزار و 320 سهم شرکت مقره سازی ایران به ارزش 27 میلیارد و 136 میلیون ریال به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی ساتکاب به روش مذاکره و نیز تعداد 13 میلیون و 62 هزار و 500 سهم شرکت بازرگانی پتروشیمی به ارزش 959 میلیارد و 501 میلیون ریال به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی به روش مزایده در مدت زمان یاد شده به بخش خصوصی واگذار شد.

این در حالی است که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز با واگذاری 24 میلیون و 668 هزار و 423 سهم دو شرکت فولاد میبد و فولاد مبارکه اصفهان به ارزش 65 میلیارد و 356 میلیون ریال و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با واگذاری 228 هزار و 180 سهم شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) و تولیدی بهمن به ارزش 604 میلیون و 148 هزار و 550 ریال در واگذاریهای آبان گذشته شریک بوده اند.

همچنین سهم سازمان خصوصی‌سازی نیز از واگذاری‌های آبان ماه 88 واگذاری 116 سهم شرکت لنت ترمز ایران به ارزش 200 هزار و 912 ریال بوده است.



