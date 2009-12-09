۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۲۰

مجتمع های آبرسانی در حال اجرای سبزوار نیمه تمام رها شده اند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب روستایی سبزوار گفت: مجتمع های آبرسانی در حال اجرای این شهرستان به دلیل نبود اعتبار مصوب و یا تخصیص نیافتن اعتبار نیمه تمام رها شده اند.

محمدرضا چشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سبزوار، هدف از اجرای این مجتمع ها را حل مشکل آب شرب روستاها عنوان کرد و افزود: 11 مجتمع آبرسانی درهمین جهت مطالعه و طراحی شده است. 

وی مجتمع های آبرسانی شامکان، سربداران و بیزه در بخش داورزن، نفت و امامت در بخش خوشاب، مجتمع نور در بخش خوشاب و مرکزی را از جمله این مجتمع ها برشمرد.

وی اظهار داشت: 125 میلیارد ریال در این مجتمع ها هزینه شده و 240 میلیارد ریال برای تکمیل آنها مورد نیاز است.

وی آغاز عملیات اجرایی اولین مجتمع را سال 81 ذکر کرد و افزود: آخرین مجتمع نور است که عملیات اجرایی آن از سال 86 آغاز شده است.

وی مشکل عمده روستاهای این شهرستان را ناشی از کاهش نزولات جوی و به تبع آن کاهش آبدهی منابع و یا تغییر کیفیت آن برشمرد و خواستار تامین اعتبار برای حل این مشکلات شد.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی سبزوار در بخشی از سخنانش گفت: اعتبار سال گذشته آبرسانی سیار این امور یک میلیارد و 850 میلیون ریال بود که در سال جاری به 850 میلیون ریال کاهش یافت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اعتباری برای خدمت رسانی در این پروژه نیست، افزود: خدمات رسانی این امور نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش یافته در حالیکه اعتبار مصوب 54 درصد کاهش یافته است.

وی با ارائه گزارشی از خشکسالی و تاثیر آن بر شبکه های آب شرب روستاهای سبزوار گفت: در حال حاضر 76 نقطه جغرافیایی شامل 14 روستا دارای شبکه آبرسانی خانگی و تحت پوشش هستند.

وی افزود: همچنین 39 روستای فاقد شبکه و یا دارای شبکه آب با شیر برداشت عمومی و 23 نقطه عمومی شامل آموزشگاه ها، مراکز درمانی و ... از خدمات آبرسانی سیار این امور استفاده می کنند.

وی گفت: از 157 روستای دارای اشتراک خانگی و تحت پوشش این امور 65 روستا به دلیل کاهش آبدهی منابع تامین آب و یا به دلیل  تغییر کیفیت با شدت و ضعف مختلف، با مشکل مواجه شده اند.

چشمی ادامه داد: 14 روستا از این تعداد با تانکر سیار آبرسانی می شوند و بقیه قسمتی از کمبود آب را از طریق منابع محلی مانند چاه، قنات و یا آب اجاره ای و نوبت بندی تامین می کنند.

