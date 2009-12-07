مدیریت، انحلال و مالکیت گامهای بعدی اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مفاد اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد و فکر می کنم بحث شرح وظایف هیئت امنا و نحوه انتخاب هیئت امنا تقریبا جمع بندی شده است. البته نکات جزئی دیگری مانند این موضوع که این دانشگاه باید در هر استان به صورت جداگانه هیئت امنایی داشته باشد در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: دلیل اینکه اصلاح اساسنامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی بیش از یک سال به تأخیر افتاده این است که ما منتظر ماندیم تا پیشنهادها از هیئت موسس برسد البته برخی موارد پیشنهادی در شورا اصلاح و تصویب شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: ما تا کنون در اصلاح اساسنامه به مفاد 14 تا 15 اساسنامه رسیده ایم و دو سوم اساسنامه هنوز باقی مانده است.

وی با اشاره به موارد بعدی که قرار است در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد به مهر گفت: نحوه مدیریت دانشگاه، نحوه انحلال و مالکیت دانشگاه دستور کارهای بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد است.

کبگانیان در خصوص نحوه انحلال و مالکیت دانشگاه آزاد و بررسی این موارد در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به مهر گفت: هر موسسه ای وقتی ایجاد می شود نحوه تداوم و انحلال آن و اینکه اگر این موسسه قرار شد تعطیل شود اموال آن به کجا تعلق دارد نیز باید مشخص شود.

وی ادامه داد: وضعیت مالکیت و انحلال دانشگاه آزاد نیز پس از بررسی در شورای عالی مشخص می شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مرجع تصمیم گیر در رابطه با بحث وقف دانشگاه آزاد شورای عالی انقلاب فرهنگی است، گفت: این بحثهایی که درباره وقف دانشگاه آزاد مطرح می شود نیز با اصلاح این موارد در شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص می شود.