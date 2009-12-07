نصب دو اثر جدید حجمی در بوستان دانشجو/ افزایش آثار حجمی تهران در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی موسوی با بیان این مطلب اظهار داشت:‌ یکی از این دو اثر، نیم تنه‌ای از استاد کمال الملک ساخته فریدون صدیقی و اثر دیگر نیم‌تنه استاد شهریار اثری از مرحوم علی قهاری است که هر دو اثر از جنس برنز بوده و اندازه آن دو برابر ابعاد طبیعی است.

مدیر اداره آثار حجمی سازمان زیباسازی شهرداری تهران افزود:‌ نیم تنه استاد شهریار همان اثر نصب شده در بلوار استاد شهریار مقابل تالار وحدت است که با نظر مسئولان به این بوستان منتقل شد.

موسوی در مورد اثر جایگزین در بلوار استاد شهریار تاکید کرد: در این مکان اثر نیم تنه دیگری از استاد شهریار ساخته احد حسینی اهدایی شهرداری تبریز به شهر تهران نصب شده است.

مدیر اداره آثار حجمی سازمان زیبا سازی با اشاره به اینکه پیش از این آثار دیگری در بوستان دانشجو نصب شده بود خاطرنشان ساخت :‌ دو اثر از پرویز تناولی و اثری دیگر از هنرمند ایتالیایی و برگزیده سمپوزیوم مجسمه سازی در سال 85 در این بوستان نصب شده بود.‌ پرتره امیرکبیر نیز اثر دیگری است که علی لوایی آن را از برنز ساخته و به زودی در همین بوستان نصب می‌شود.

موسوی اضافه کرد: معاونت طرح و برنامه سازمان زیباسازی برای سال آینده نیز از هم اکنون شروع به برنامه ریزی در مورد خرید و افزایش تعداد آثار حجمی برای شهر تهران کرده است.