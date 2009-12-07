برندگان نوبل پزشکی خواستار برابری زن و مرد در علم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، الیزابت بلک برن و کارول گریدر فعالیتهای علمی خود را مانند هر فرد دیگری آغاز کردند اما پیشرفت در این فعالیتها برای زنان پس از تولد فرزندان و به دلیل عدم انعطاف پذیری زمانی بسیار مشکل خواهد شد. به اعتقاد بلک برن ساختار این فعالیتها بسیار متناسب با فعالیتهای مردان است و در مورد زنان که از شیوه متفاوت زندگی برخوردارند مشکلاتی را در مسیر پیشرفتهای علمی به وجود می آورد در حالی که بسیاری از زنان در رشته مطالعاتی خود از قابلیتهای بسیار بالایی برخوردارند.

دو برنده نوبل این سخنان را طی کنفرانس مطبوعاتی و در حالی ابراز کردند که هفته آینده طی مراسم اهدای جوایز نوبل، جایزه نوبل پزشکی خود را با جک زوستاک به دلیل کشف چگونگی محافظت کروموزومی طی فرایند تقسیم سلولی تقسیم خواهند کرد. این اولین باری است که دو زن جایزه نوبل پزشکی را با یکدیگر تقسیم می کنند. طی سالهایی که این جایزه به دانشمندان مختلف اهدا شده است تنها 10 زن موفق به دریافت نوبل پزشکی شده اند.

به گفته بلک برن ارائه ساختارهای انعطاف پذیرتر و ایجاد دوره ها و پروژه های نیمه وقت می تواند به پیشرفت توانایی های علمی زنان کمک کند. گریدر دیگر برنده نوبل پزشکی نیز معتقد است محققان زن باید نقش پر رنگ تری در جایگاه های تصمیم گیری در مراکز علمی داشته باشند.

بر اساس گزارش ای بی سی، پادشاه سوئد کارل گوستاو شانزدهم روز پنجشنبه 10 دسامبر 2009 جایزه نوبل پزشکی را به سه برنده آمریکایی آن اهدا خواهد کرد. نوبلهای شیمی، فیزیک، ادبیات و اقتصاد نیز طی همین مراسم و توسط پادشاه سوئد اهدا شده و نوبل صلح نیز طی مراسمی مجزا در شهر اسلو نروژ به برنده آن اهدا می شود.