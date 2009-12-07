نمایندگان فوتبال ایران حریفان خود را شناختند/ کار سخت سپاهان و استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور نمایندگان باشگاههای حاضر در لیگ قهرمانان آسیا، آلکس سوسی، دبیر کل AFC و توکوآکی سوزوکی، رئیس لیگ حرفهای فوتبال آسیا در مقر کنفدراسیون فوتبال قاره کهن در کوالالامپور مالزی برگزار شد.
در این قرعه کشی تیم های استقلال و سپاهان به نسبت دو نماینده دیگر کشورمان کارسخت تری پیش رو دارند و در گروهی قرار گرفته اند که تیم های مدعی قهرمانی حضور دارند. مس و ذوب آهن هم هرچند کار سختی پیش رو دارند اما در گروههای آسانتری قرار گرفته اند.
گروهبندی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2010 به شرح زیر است:
گروه A:
* الاهلی عربستان، الغرافه قطر، الجزیره امارات و استقلال ایران
گروه B:
* ذوب آهن ایران، الاتحاد عربستان، بنیادکار ازبکستان و تیم برتر پلیآف غرب آسیا
گروه C:
* العین امارات، سپاهان ایران، الشباب عربستان و پاختاکور ازبکستان
گروه D:
* السد قطر، الاهلی امارات، مس کرمان و الهلال عربستان
گروه E:
* سئونگنام کره جنوبی، ملبورن ویکتوری استرالیا، بیجینگ چین و کاوازاکی فرونتال ژاپن
گروه F:
* کاشیما آنتلرز ژاپن، جئونبوک موتورز کره جنوبی، پرسیپورا جایا اندونزی و چانگچون یاتای چین
گروه G:
* هینان چین، گامبااوزاکا ژاپن، سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی و برنده پلی آف شرق
گروه H:
* آدلاید یونایتد استرالیا، شاندونگ چین، قهرمان جام حذفی ژاپن و پوهانگ کره جنوبی
برنامه دیدارهای پلی آف مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
پلی آف غرب آسیا
برنده دیدار الکرامه سوریه - الوحده امارات با چرچیل برادرز اندونزی
پلی آف شرق آسیا
برنده دیدار آرمد فورس سنگاپور - سری وی جایا اندونزی با دانانگ ویتنام - موآنگ تونگ تایلند
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