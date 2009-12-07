نمایندگان فوتبال ایران حریفان خود را شناختند/ کار سخت سپاهان و استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور نمایندگان باشگاه‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا، آلکس سوسی، دبیر کل AFC و توکوآکی سوزوکی، رئیس لیگ حرفه‌ای فوتبال آسیا در مقر کنفدراسیون فوتبال قاره کهن در کوالالامپور مالزی برگزار شد.

در این قرعه کشی تیم های استقلال و سپاهان به نسبت دو نماینده دیگر کشورمان کارسخت تری پیش رو دارند و در گروهی قرار گرفته اند که تیم های مدعی قهرمانی حضور دارند. مس و ذوب آهن هم هرچند کار سختی پیش رو دارند اما در گروههای آسانتری قرار گرفته اند.

گروه‌بندی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2010 به شرح زیر است:

گروه A:

* الاهلی عربستان، الغرافه قطر، الجزیره امارات و استقلال ایران

گروه B:

* ذوب آهن ایران، الاتحاد عربستان، بنیادکار ازبکستان و تیم برتر پلی‌آف غرب آسیا

گروه C:

* العین امارات، سپاهان ایران، الشباب عربستان و پاختاکور ازبکستان

گروه D:

* السد قطر، الاهلی امارات، مس کرمان و الهلال عربستان

گروه E:

* سئونگنام کره جنوبی، ملبورن ویکتوری استرالیا، بیجینگ چین و کاوازاکی فرونتال ژاپن

گروه F:

* کاشیما آنتلرز ژاپن، جئونبوک موتورز کره جنوبی، پرسیپورا جایا اندونزی و چانگچون یاتای چین

گروه G:

* هینان چین، گامبااوزاکا ژاپن، سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی و برنده پلی آف شرق

گروه H:

* آدلاید یونایتد استرالیا، شاندونگ چین، قهرمان جام حذفی ژاپن و پوهانگ کره جنوبی

برنامه دیدارهای پلی آف مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

پلی آف غرب آسیا

برنده دیدار الکرامه سوریه - الوحده امارات با چرچیل برادرز اندونزی

پلی آف شرق آسیا

برنده دیدار آرمد فورس سنگاپور - سری وی جایا اندونزی با دانانگ ویتنام - موآنگ تونگ تایلند