  1. سیاست
  2. سایر
۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

جیمز جونز:

باب گفتگوها به روی ایران همچنان باز است

باب گفتگوها به روی ایران همچنان باز است

مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: باب گفتگوها به روی ایران برای همکاری با دیگر کشورها درباره برنامه هسته ای همچنان باز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "جیمز جونز" روز یکشنبه در گفتگو با شبکه سی ان ان اعلام کرد: زمان به پایان سال نزدیک می شود و طبق گفته "باراک اوباما" این زمان مشخص خواهد کرد که آیا ایران حاضر به همکاری با ایالات متحده، آلمان و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت است یا نه؟ 

وی افزود: درها برای ایران به منظور تغییر مسیر خود همچنان باز است اما تاکنون تصویر به وجود آمده توسط ایران تصویر مطلوب و خوشایندی نیست.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا تحت فشار غرب قطعنامه ای را علیه ایران تصویب کرد که درپی این امر، هیئت دولت ایران در جلسه روز یکشنبه خود در واکنش به آن در مصوبه ای سازمان انرژی اتمی را موظف کرد برای ساخت 10 سایت غنی سازی صنعتی همانند سایت نطنز برنامه ریزی کند.

کد مطلب 995699

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها