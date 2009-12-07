باب گفتگوها به روی ایران همچنان باز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "جیمز جونز" روز یکشنبه در گفتگو با شبکه سی ان ان اعلام کرد: زمان به پایان سال نزدیک می شود و طبق گفته "باراک اوباما" این زمان مشخص خواهد کرد که آیا ایران حاضر به همکاری با ایالات متحده، آلمان و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت است یا نه؟

وی افزود: درها برای ایران به منظور تغییر مسیر خود همچنان باز است اما تاکنون تصویر به وجود آمده توسط ایران تصویر مطلوب و خوشایندی نیست.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا تحت فشار غرب قطعنامه ای را علیه ایران تصویب کرد که درپی این امر، هیئت دولت ایران در جلسه روز یکشنبه خود در واکنش به آن در مصوبه ای سازمان انرژی اتمی را موظف کرد برای ساخت 10 سایت غنی سازی صنعتی همانند سایت نطنز برنامه ریزی کند.