به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آملی لاریجانی صبح دوشنبه در جمع قضات دیوان عالی کشور بر برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت:‌ در دستگاه قضا مسئولیت بزرگی بر عهده داریم و مردم هم توقع درستی از ما دارند و اگر دستگاه قضائی اصلاح شود همه چیز اصلاح می شود و گرنه خود دستگاه قضا به فساد در جامعه کمک می کند.

عالی ترین مقام قضایی کشور اضافه کرد:‌ امروزه مفاسد بسیاری در جامعه وجود دارد هر چند جامعه بدون مفسده نداریم. اما باید گفت در جامعه ای زندگی می کنیم که برخی به جهات سیاسی احساس امنیت می کنند و تخلفات بزرگی انجام می دهند و گمان می کنند که در حاشیه امن قرار دارند.

لاریجانی گفت:‌ چگونه می توانیم تصور کنیم عده ای از طریق رانت خواری و تخلفات متعدد و مفاسد به ثروت برسند و عده ای هم نان شب نداشته باشند و چطور می توان نسبت به تخلفات عده ای افراد که گمان می کنند حتی اگر قاضی در برابر جرائم آنها بایستد می توانند از کانال دیگر کار خود را حل کنند صبر کرد.

چگونه می توانیم تصور کنیم عده ای از طریق رانت خواری و تخلفات متعدد و مفاسد به آلاف و اولوف برسند و عده ای هم نان شب نداشته باشند رئیس قوه قضائیه

رئیس قوه قضائیه از تصریح کرد: از همه قضات درخواست می کنیم به توقع صحیح مردم اجابت کنند و تلاش کنند آنچه را قانون و شرع اسلام تعیین کرده عمل نماییم و افرادی گمان نکنند با پول و وجوه و عنوان می توانند ما را بخرند.

لاریجانی گفت: هیچ وقت عزت خود را که عزیزترین سرمایه انسانی ماست با چیزی عوض نکنیم و از وجوه و عناوین نترسیم.

وی همچنین بر برخورد جدی با جرائم مربوط به تجاوز به عنف و سرقتهای مسلحانه تاکید کرد گفت: این گونه جرائم امنیت مردم را زیر سئوال می برد و ما وظیفه داریم با جدیت این جرائم را کاهش دهیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: بنای کار تبلیغاتی ندارم و معتقدم اگر مردم عمل ما را ببینند حتی در بلند مدت بهتر از شعار دادن است و باید گفت: این مسیری که تا کنون آمدیم جواب نمی دهد و باید با جدیت تاملی بر این اوضاع داشته باشیم.

لاریجانی اظهار داشت: پرونده های متعدد اقتصادی وجود دارد که هنوز باقی مانده و رسیدگی نشده و به گونه ای هنوز پرونده هایی پس از سه سال معطل مانده و اگر زنده باشم تکلیف این پرونده ها را مشخص خواهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: براساس وظیفه شرعی که بر عهده ما گذاشته شده باید در برابر این مفاسد بایستیم و اگر اخلاصی در کار باشد و مشکلات درونی حل شود خدا کمک می کند.