300 هکتار از اراضی شهریار به آبیاری تحت فشار تجهیز شد

ولی الله قره گوزلی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار با ارائه گزارش عملکرد شش ماه نخست سال جاری اظهار داشت: در بخش آب و خاک طی این مدت مطالعه طرح های آب و خاک شامل پوشش انهار و لوله گذاری در 50 کیلومتر، مطالعه آبیاری تحت فشار در 400 هکتار، اجرای طرج تسطیح اراضی در 132 هکتار، لوله گذاری آب کشاورزی در هشت کیلومتر، بهسازی و مرمت قنوات در 2.5 کیلومتر، احداث کانال انتقال آب در هشت کیلومتر و اجرای آبیاری تحت فشار در 300 هکتار در شهرستان شهریار انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات اجرایی برای پیگیری تامین اعتبار برای اجرای طرح های آب و خاک افزود: اجرای 20 کیلومتر لوله گذاری و 15 کیلومتر بهسازی و مرمت قنوات از جمله اقدامات اجرایی طی شش ماه نخست سال جاری است.

این مسئول خاطرنشان کرد: اجرای طرح آبیاری قطره ای زیرسطحی به وسعت 10هکتار در شهرستان شهریار در حال مطالعه است که پس از اتمام مطالعات اجرا خواهد شد.

قره گوزلی همچنین با اشاره به انجام اقدامات مختلف در بخش امور عشایری بیان داشت: بهسازی قنوات حسین آباد علیزاده و اجرای طرح کالورت، تامین آب عشایری امیرآباد به وسیله پروانه بادی، تامین آب شرب عشایر با استفاده از تانکر سیار، نگهداری 12 کیلومتر از راه های عشایری، توزیع نهاده های دامی از قبیل جو، سبوس و خوراک دام، توزیع آرد خورکی بین عشایر، معرفی عشایر برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ 450 میلیون ریال و توزیع سیلندر گاز از جمله اقدامات اجرایی در ابتدای سال جاری توسط اداره جهاد شهریار است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهریار با اشاره به میزان تولید محصولات زراعی در این شهرستان عنوان کرد: سطح زیر کشت گندم در شهریار چهار هزار هکتار و میزان تولید آن 18 تن است.

وی ادامه داد: تولیداتی از قبیل قارچ ملارد و مهرچین، کاهو، کلم پیچ، سردرختی گلابی، آلو و زردآلو از جمله محصولاتی هستند که از شهرستان شهریار به کشورها حاشیه خلیج فارس صادر می شود.

این مسئول یادآور شد: طی شش ماه سال جاری 37 مجوز دامداری، چهار مجوز گلخانه و سه مجوز واحد تولید قارچ صادر شده است.

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.