وقوع دو زمین لرزه در کرمان/ تاکنون خسارتی گزارش نشده است

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: دو زمین لرزه با شدت 3.2 ریشتر و 3.5 ریشتر صبح امروز دوشنبه و شامگاه گذشته استان کرمان را به لرزه در آورد.

وی تصریح کرد: زمین لرزه شامگاه گذشته ساعت 9 و 51 دقیقه با شدت 3.5 ریشتر و در ارزوئیه شهرستان بافت در عمق 21 کیلومتری زمین و مشخصات 56.51 طول و 28.18 درجه عرض جغرافیایی روی داده است و زمین لرزه دوم صبح امروز ساعت 8 و 29 دقیقه منطقه هجدک را به لرزه درآورد.

صالحی افزود: این زمین لرزه در عمق پنج کیلومتری زمین و در مشخصات 56.89 درجه طولی و 31.83 درجه عرض جغرافیایی روی داد.

دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان گفت: تاکنون خسارتی از این زمین لرزه ها در کرمان گزارش نشده است.

وی همچنین از وقوع زمین لرزه 2.9 ریشتری در عمق 14 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 57.23 درجه طول و 28.19 درجه عرض جغرافیایی در ساعت 9 و 18 دقیقه شب گذشته خبر داد.

