فیلمبرداری "مرهم" از نیمه گذشت

رضا داودنژاد مجری طرح این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 60 درصد از فیلمبرداری فیلم سینمایی "مرهم" به پایان رسیده و فیلمبرداری این فیلم امروز با بازی من و طناز طباطبایی در شمال ادامه می‌یابد، به احتمال فراوان فیلمبرداری "مرهم" اواخر آذر به پایان می‌رسد.

در فیلم سینمایی "مرهم" که در ژانر اجتماعی ساخته می‌شود، طناز طباطبایی، رضا داودنژاد، محمدرضا داودنژاد، احترام‌السادات حبیبیان و جمعی از نابازیگران ایفای نقش می‌کنند. داودنژاد این فیلم را با سرمایه‌‌گذاری مؤسسه رسانه‌های تصویری می‌سازد.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: رضا شیخی، مدیر تولید: مرتضی تهرانی، صدابردار: محمدرضا حسینی، دستیاران کارگردان: رضا سخایی، سجاد سپهری، دستیار اول فیلمبردار: عباس رحیمی، مدیر تدارکات: محسن امجدی.

علیرضا داودنژاد فیلم‌های سینمایی "نیاز"، "بچه‌های بد"، "هوو"، "هشت پا"، "تیغ‌زن" و... را کارگردانی کرده است.