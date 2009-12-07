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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

گزارش تمرین امروز سرخپوشان/

رضایت کرانچار از تمرین در تپه های داودیه/ زارع محل تمرین را گم کرد!

رضایت کرانچار از تمرین در تپه های داودیه/ زارع محل تمرین را گم کرد!

تمرین صبح دوشنبه تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار برابر استقلال اهواز در تپه های داودیه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که در هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر باید روز پنجشنبه در اهواز به مصاف استقلال این شهر برود، صبح امروز(دوشنبه) تمریناتش را در تپه های داودیه برگزار کرد.

در این تمرین بدنسازی کلیه بازیکنان این تیم بجز مجتبی زارع حضور داشتند. زارع محل تمرینات را اشتباه متوجه شده بود و در حالی که بازیکنان در تپه های داودیه حضور داشتند او به زمین شرکت واحد رفته بود. ضمن اینکه دروازبانان این تیم نیز در زمین شرکت واحد تمرین کردند.

زلاتکو کرانچار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از تمرین این تیم در تپه های داودیه ابراز رضایت کرد. کریم باقری کاپیتان سرخپوشان نیز به طور اختصاصی در تپه های داودیه تمرین کرد. حسین عبدی مربی پرسپولیس نیز در این تمرین پابه پای بازیکنان دوید.

قرار است بازیکنان پرسپولیس عصر امروز در مجموعه ورزشی نیاوران به استخر و سونا بروند.

کد مطلب 995718

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