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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۹

احضار محمد به کمیته انضباطی/

رای باشگاه پرسپولیس در مورد ملامحمد فردا اعلام می شود

رای باشگاه پرسپولیس در مورد ملامحمد فردا اعلام می شود

دبیر کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس از اعلام رای بازیکن عراقی و دعوت مدافع این تیم به کمیته انضباطی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیپور روز دوشنبه در مورد علت دعوت علیرضا محمد به کمیته انضباطی این باشگاه گفت:"علیرضا محمد برای ادای پاره ای توضیحات به دلیل دریافت کارت زرد بی مورد در بازی با تیم فوتبال مس کرمان به کمیته انضباطی باشگاه دعوت شده است."

دبیرکمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس، تصمیم گیری در خصوص غیبت هوار ملا محمد را از دیگر دستورات جلسه آتی کمیته انضباطی این باشگاه عنوان کرد.

علیپور افزود: "هوار ملا محمد هفته گذشته توضیحات خود را به کمیته انضباطی باشگاه ارائه کرده است و در جلسه فردا(سه شنبه)، در مورد ایشان اعلام رای خواهد شد."

دبیرکمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس، گفت: "غیبت های تعداد از بازیکنان در طول دوران بدنسازی تیم پرسپولیس در نیم فصل نیز از دیگر مواردی است که در جلسه آتی کمیته انضباطی در خصوص آن صدور رای خواهد شد."

جلسه کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس، فردا (سه شنبه) ساعت 14 در محل این باشگاه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 995722

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