امکان بازگشت وسلی به پرسپولیس وجود ندارد / احتمال انتقال به تیمی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، وسلی برازیلیا به همراه مدیر برنامه هایش در جلسه ای با حبیب کاشانی و معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت این بازیکن گفت و گو کردند. در این جلسه که صبح امروز (دوشنبه) در دفتر حبیب کاشانی در محل باشگاه برگزار شد وسلی برازیلیا در مورد دلایل غیبت خود توضیحاتی را ارائه داد و این غیبت را ناشی از مشکلات خانوادگی عنوان کرد.

وسلی همچنین با وجود قطعیت فسخ قرارداد باشگاه با وی، با ارائه نامه ای ضمن تشریح دلایل این غیبت، از مدیریت باشگاه، کادر فنی و هواداران پرسپولیس، عذرخواهی کرد.

حبیب کاشانی نیز در این جلسه، ضمن جویا شدن مشکلات وسلی و وضعیت فرزند تازه متولد شده وی، گفت: "باشگاه پرسپولیس به عنوان یک باشگاه حرفه ای موظف به رفتار حرفه ای بوده و در عین حال از بازیکنان و کادر فنی نیز انتظار رفتار ها و تصمیم های حرفه ای در خصوص مسئولیت های خود را دارد."

سرپرست باشگاه پرسپولیس به هزینه های مادی و معنوی و خدشه ای که این گونه رفتار های غیرحرفه ای به باشگاه وارد می کند، تاکید کرد: "بر این اساس، باشگاه موظف به برخورد مناسب با این گونه مسایل است. تصمیم باشگاه پرسپولیس مبنی بر فسخ قرارداد با وسلی نیز در راستای انجام وظایف قانونی و حرفه ای بوده است."

کاشانی با ابراز تاسف از این موضوع و با تاکید بر اینکه رویکرد باشگاه پرسپولیس در خصوص فسخ قرارداد وسلی برازیلیا، قابل برگشت نیست، افزود: "با این وجود باشگاه پرسپولیس همواره به ابعاد انسانی و اخلاقی مسایل پایبند است و در همین راستا آمادگی خود را برای هرگونه مساعدت ممکن در جهت تقلیل اثرات نامطلوب فسخ قرارداد با این بازیکن اعلام می کند."

سرپرست باشگاه پرسپولیس، همچنین با اشاره به ابراز علاقه مندی برخی باشگاه ها برای جذب این بازیکن، آمادگی باشگاه پرسپولیس را برای همکاری و مساعدت های لازم در این خصوص، اعلام کرد.