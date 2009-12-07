قضات با صدور حکم عادلانه اطمینان مردم را جلب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله گرکانی صبح دوشنبه در جمع قضات دیوان عالی کشور که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد به اهمیت بحث قضاوت و اجرای عدالت اشاره کرد و گفت: قضات و کسانی که در مسند قضاوت قرار دارند باید به اهمیت بحث اجرای عدالت توجه داشته باشند چرا که احیای حقوق مظلومان نیز در توجه به این دو رکن اساسی است.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: مردم خواستار سلامت دستگاه قضائی هستند و باید این انتظار آنان را کاملاً بجا و به حق دانست.

گرکانی گفت: اگر مردم اطمینان پیدا کنند که قضات با عدالت حکم را صادر می کنند دیگر دنبال پارتی و وکیل نخواهند رفت و خیالشان راحت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: کشور نیاز به وحدت و امنیت دارد و یکی از ارکان رسیدن به این دو بستگی به قضات دارد.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین به عید غدیر خم و بر اهمیت این عید بزرگ مسلمانان اشاره کرد و گفت: این عید بزرگ یکی از رخدادهای مهم اسلام است و 14 قرن است که ولایتمداران حادثه غدیر را با تجلیل فراوان حفظ کرده اند و باید گفت این عید امتداد رسالت انبیاء است.

وی تصریح کرد: پایه این عید برای جهانی شدن و همه مسلمانان است و ما بر این باوریم که عید غدیر خم چشمه زلالی برای همیشه در تاریخ است.