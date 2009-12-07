دبیر جایزه ادبی رمان متفاوت (واو) در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام مهلت دریافت آثار ادبی برای بررسی در ششمین دوره این جایزه گفت: تا کنون 30 رمان به دبیرخانه جایزه رسیده است.

وی از آغاز داوری این کتابها خبر داد و افزود:‌ هر چند داوران جایزه کار داوری را آغاز کرده‌اند اگر تا یکی دو روز آینده هم اثر دیگری به دستمان برسد آن را هم در گردونه داوری قرار خواهیم داد.

شاکری یادآور شد: داوران باید تا اواخر دیماه آثاری را که متفاوت و در عین حال دارای ارزش ادبی هستند انتخاب و به دبیرخانه جایزه معرفی کنند.

دبیر این جایزه ادبی درباره احتمال اهدای جایزه در بخش جنبی هم گفت: این مورد بستگی به تعداد و کیفیت آثار دارد. البته روال ما این بوده که جایزه بخش جنبی هم داشته باشد و امسال هم سعی می‌کنیم اینگونه شود.

جایزه ادبی "واو" هر سال علاوه بر انتخاب "متفاوت‌ترین رمان سال" به بهترین ناشر رمان متفاوت نیز لوح و تندیس جایزه را اهدا می‌کند.

سال گذشته مراسم پایانی این جایزه در سالن گفتگوی نشر ققنوس برگزار شد و کتاب "بوی خوش تاریکی" نوشته قاسم شکری به عنوان بهترین رمان متفاوت و نشر مرکز به عنوان بهترین ناشر رمان متفاوت انتخاب شدند.