دهک اول جامعه پنج برابر سایر دهکهای جامعه برق مصرف می کند

محمد بهزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، در زمینه اهمیت لایحه هدفمند کردن یارانه ها و نتایج آن در صنعت برق افزود: در حال حاضر 24.5 درصد انرژی برق کشور به تنهایی توسط دهک اول و 75.5 درصد توسط پنج دهک بعدی مصرف می شود و به عبارت دیگر یک دهک به تنهایی پنج برابر سایر دهکهای جامعه برق مصرف می کنند که امیدواریم با اجرای نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها شاهد اجرای عدالت در مصرف برق در کشور باشیم.

مدیر عامل شرکت توانیر گفت: هم اکنون فقط برای پنج درصد مجموع تولید برق کشور فضا و تاسیسات ذخیره سازی وجود دارد در حالی که این میزان در سطح بین المللی 15 الی 20 درصد است که برای رفع این مشکل سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در بخش تولید نیروگاه های مورد نیاز باید افزایش یابد و پنج هزار مگاوات نیروگاه های جدید در کشور ساخته شوند.

وی افزود: میزان افت ولتاژ شبکه برق در سیستمهای انتقال و توزیع برق در سال 86، 19.9 درصد بود ولی با اقدامات انجام شده این افت ولتاژ با کاهش 1.3 درصدی به 18.6 درصد رسید.

وی گفت: امید است با اصلاح الگوی مصرف از جمله در بخش برق و بازسازی شبکه های موجود افت شبکه برق تا پنج سال آینده به 14 درصد کاهش یابد.

بهزاد از افزایش سه درصدی مصرف برق در کشور طی شش ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: میزان رشد مصرف برق در سال 87 نسبت به سال قبل از آن 5.7 درصد بود.

وی گفت: میزان انشعابات برقهای غیرمجاز طی دو سال گذشته حدود 900 هزار مورد بود ولی با اقدامات انجام شده و عملیات جمع آوری آنها این میزان در پایان سال گذشته به حدود 450 هزار انشعاب رسید.