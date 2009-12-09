خشونتهای خانوادگی در صدر آسیبهای اجتماعی شهریار است

مسعود نورایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: یکی از خدمات تخصصی سازمان بهزیستی کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است که در این راستا از سال گذشته تا کنون سامانه 123 در شهریار و آغاز به کار کرد.

وی افزود: این سامانه در شهرهای مرکزی، قدس و ملارد فعال شد و تمامی مشکلات و آسیبهای اجتماعی شهروندان را بررسی می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا کارشناس اجتماعی، روانشناس، مددکار اجتماعی و ... با افراد آسیب دیده و در معرض آسیب ارتباط برقرار می کنند تا مشکلات بررسی و حل شود.

نورایی بیان داشت: چنانچه خطرات جدی و آسیب اجتماعی افراد را تهدید کند با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی افراد به بخشهای تخصصی سازمان ارجاع داده می شوند.

مسئول آسیبهای اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان شهریار اعلام کرد: با توجه به ارزیابیها طی شش ماه امسال 743 نفر از افراد در معرض آسیب و خشونتهای خانوادگی با هزار و 80 ساعت ماموریت مشاوره شدند.

وی عنوان کرد: 35 درصد از مشکلات این افراد آسیب دیده مربوط به کودک آزاری، 40 درصد خشونتهای خانوادگی اعم از همسرآزاری و خودکشی و 25 درصد مربوط به افرادی که در شرایط بحرانی متقاضی طلاق، عدم تفاهم و دختران فراری است.

نورایی یادآور شد: همچنین کارشناسان اورژانس اجتماعی با حضور در مناطق و محله های مختلف به خصوص مناطق محروم خدمات تخصصی را در زمینه مشکلات مختلف ارائه می دهند.

بخش مداخله در بحران اداره بهزیستی شهریار راه اندازی می شود

وی متذکر شد: یکی از این خدمات "مداخله در بحران" است که به منظور کاهش وقوع طلاق زوجین و کاهش تقاضا در این زمینه اجرا می شود.

مسئول آسیبهای اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان شهریار گفت: در این راستا کارشناسان با ارائه پیامدهای منفی طلاق به زوجین، سعی در منصرف کردن آنها از طلاق دارند.

این مسئول اذعان داشت: طی چند هفته آینده مرکز مداخله در بحران اداره بهزیستی شهرستان شهریار تاسیس می شود که زوجین می توانند برای بهره گیری از مشاوره به این مرکز مراجعه کنند.

نورایی اعلام کرد: در این مرکز به دختران فراری، زنان در معرض آسیب که کمتر از 12 ساعت از خانه و یا محل حادثه دور شده اند، خدماتی ارائه می شود.

وی افزود: افرادی که بیش از 12 ساعت از فرار و یا ماندن در محیط بیرون از خانه می مانند، مورد آسیبهای اخلاقی، اعتیاد، سو استفاده های جنسی و ... قرار می گیرند که در این راستا یکی از ماموریتهای مهم بهزیستی و معاونت آسیبهای اجتماعی این است که بتواند این افراد را هرچه سریعتر شناسایی و مشکلات آنها را بررسی کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در شهرستان شهر شهریار، قدس و ملارد به ترتیب 60، 20 و 20 درصد افراد در معرض آسیب را در خود جای دادند.

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.