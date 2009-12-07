جنبش دانشجویی هیچگاه دچار افراط و تفریط نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در پیام خود به مناسبت روز دانشجو آورده است: 16 آذر روز دانشجو فرصت مناسبی برای تکریم و پاسداشت مقام و منزلت دانشجویانی است که همواره نقش فعال و موثری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته اند؛ این روز که یک رخداد ضد استکباری و نشانه ای از رشد والا و بینش صحیح دانشجویان در شناسایی ماهیت استبداد داخلی و سلطه گری خارجی است.

دکتر جاسبی در این پیام خاطرنشان کرده است: جنبش دانشجویی با برخورداری از ممیزه هایی نظیر استقلال طلبی، آزاد اندیشی، استکبار ستیزی و عدالت جویی هیچگاه دچار افراط و تفریط نشده و در این راه با الهام گرفتن از سیره تابناک حضرت امام (ره) و پایبندی به آموزه های گرانقدر رهبر فرزانه انقلاب وصیانت از آرمانهای شهدای افتخارآفرین، همواره استقلال و اقتدار خود را به منصه ظهور گذاشته است.

در پیام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: دانشجویان گرانقدرترین و ارزشمندترین پشتوانه ها و سرمایه های کشور به حساب می آیند و با بینش صحیح به عنوان کانون معرفت اندوزی و دانش طلبی همواره، متعهدانه و مجدانه در مسیر صیانت از دستاوردهای درخشان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی حرکت می کنند و با عزم راسخ و تلاش مجدانه بستر پیشرفت و تعالی میهن اسلامی مان را فراهم می سازند.

جاسبی در بخش دیگری از این پیام آورده است: این روز بزرگ که تبلور و انعکاس اراده ملی، آگاهی و پیشگامی دانشجویان در عرصه مبارزه با استعمار، ظلم و بیدادگری است را گرامی داشته و از همگان می خواهم که در حفظ و صیانت از ارزشهای گرانقدر انقلاب اسلامی که با خون پاک شهدای دانشجو و ده ها هزار شهید دیگر، تثبیت و استقرار یافته، متعهدانه و شجاعانه و با تلاش مضاعف برای نیل به اهداف والای نظام مقدس اسلامی گامهای موثری برداشته و همواره در عرصه علم و دانش و پژوهش پیشتاز و پیشگام باشند.

دکتر جاسبی در این پیام از درگاه خداوند منان برای دانشجویان عزیز و دانشگاهیان فرهیخته و ملت شریف میهن اسلامی مان عزت، سعادت و توفیق روزافزون مسئلت کرده است.