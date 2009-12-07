به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری منا اف ان، اختر عزیر مدیر بانک نگاره مالزی ریاست جلسه‌ای را در همایش اقتصاد اسلامی و ثبات جهانی برعهده دارد. این همایش با حمایت شورای خدمات اقتصاد اسلامی برگزار می‌شود.

این شورای اقتصادی طی بیانیه‌ای گفت: اقتصاد اسلامی به بخش لاینفکی از نظام اقتصاد جهانی تبدیل شده است. این همایش قصد دارد به عنوان فرصتی برای گفتگو چشم‌انداز تقویت و توسعه چارچوب کنونی همکاری را میان نهادهای اقتصاد اسلامی فراهم کرده و به چالشهای جدید اشاره کند که به عنوان نتیجه بحران اقتصاد جهانی شکل گرفته است.

همچنین پانزدهم جلسه شورای خدمات اقتصاد اسلامی روز 23 نوامبر (2 آذر ماه) در کوالالامپور مالزی به ریاست اختر عزیز برگزار شد.

اعلام تاریخ دقیق این همایش به برگزاری شانزدهمین جلسه شورای خدمات اقتصاد اسلامی منوط شد.