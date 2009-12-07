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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۱

همایش "اقتصاد اسلامی جهان" برگزار می‌شود

در همایش "اقتصاد اسلامی جهان" که در ماه آوریل سال 2010 در شهر خارطوم پایتخت سودان برگزار می‌شود چارچوب همکاری میان نهادهای اقتصادی اسلامی به منظور اشاره به چالشهای جدید بحران اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری منا اف ان، اختر عزیر مدیر بانک نگاره مالزی ریاست جلسه‌ای را در همایش اقتصاد اسلامی و ثبات جهانی برعهده دارد. این همایش با حمایت شورای خدمات اقتصاد اسلامی برگزار می‌شود.

این شورای اقتصادی طی بیانیه‌ای گفت: اقتصاد اسلامی  به بخش لاینفکی از نظام اقتصاد جهانی تبدیل شده است. این همایش قصد دارد به عنوان فرصتی برای گفتگو چشم‌انداز تقویت و توسعه چارچوب کنونی همکاری را میان نهادهای اقتصاد اسلامی فراهم کرده و به چالشهای جدید اشاره کند که به عنوان نتیجه بحران اقتصاد جهانی شکل گرفته است.

همچنین پانزدهم جلسه شورای خدمات اقتصاد اسلامی روز 23 نوامبر (2 آذر ماه) در کوالالامپور مالزی به ریاست اختر عزیز برگزار شد.

اعلام تاریخ دقیق این همایش به برگزاری شانزدهمین جلسه شورای خدمات اقتصاد اسلامی منوط شد.

کد مطلب 995733

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