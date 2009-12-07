به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به طور ساده علم جامعه شناسی را مورد بررسی قرار میدهد. نویسنده کتاب معتقد است که جامعهشناسی به طور ساده به بررسی چگونگی کارکرد یک جامعه میپردازد.
نویسنده میگوید که نظریههای گوناگون جامعه شناسی در صدد هستند تا مشاهدات خود را از پدیدههای اجتماعی در قالب چارچوبهای مفهومی متفاوت تبیین کنند.
نویسنده در این کتاب این علم را به لحاظ تاریخی مورد بررسی قرار میدهد و مبانی آن را از زمان عصر روشنگری تا زمان حاضر مورد توجه قرار میدهد.
او در بررسی تاریخی خود اندیشههای آگوست کنت، کارل مارکس، هربرت اسپنسر، امیل دورکهیم و ماکس وبر را مورد بررسی قرار میدهد.
او در بررسی خود به رشد سریع جامعه شناسی در امریکا و بریتانیا در قرن بیستم اشاره میکند و سالهای پس از جنگ جهانی دوم را سیطره تفکر تالکوت پاسونز میداند. او در این کتاب به بررسی آرای مکتب شیکاگو و ظهور ساختگرایی میپردازد.
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