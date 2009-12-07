به گزارش خبرنگارمهر، حمید سجادی که ریاست مجمع سالیانه و عمومی فدراسیون والیبال را برعهده داشت، صبح امروز ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: والیبال از جمله رشتههای پرتلاش و پر جاذبه ورزش است که خوشبختانه اخیرا فعالیتهای تیمهای مختلف این رشته با افتخارآفرینیهای بزرگ و کوچک همراه بوده است. من به نمایندگی از سازمان تربیت بدنی تمام موفقیتهای به دست آمده را به اهالی والیبال تبریک میگویم.
معاون سازمان تربیت بدنی با تاکید بر جایگاه قابل توجه والیبال ایران در آسیا و جهان یادآور شد: فکر میکنم نگاه جهان به والیبال ایران در حد متوسط باشد نه پایینتر از آن. ارزش والیبال بسیار بالاست چرا که نقش چشمگیری در ورزش ایران داشته است. هرچند که این رشته با کم و کاستیهایی هم همراه بوده است.
سجادی برای توضیح این موضوع افزود: درحال حاضر کمترین دغدغه و در عین حال بهترین اخبار را میتوان در والیبال جستجو کرد اما این رشته در بعد فرهنگی حرکت به نسبت کندی داشته است. سازمان تربیت بدنی انتظار دارد حال که والیبال ایران به جایگاه بالا دست یافته است در زمینه فعالیتهای فرهنگی نیز جهش قابل توجهی از خود نشان دهد.
رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی سازمان تربیت بدنی با اشاره به میانگین سنی تیم ملی ایران و جوان بودن بازیکنان این تیم تصریح کرد: ارتقای والیبال ایران در رنکینگ جهانی و صعود 5 پلهای ملیپوشان کشورمان نشان از نتیجه بخش بودن جوانگرایی داشت ضمن اینکه امیدواریهای زیادی را نسبت به آینده این رشته ایجاد کرد. باید پروسه جوانگرایی به عنوان یک استراتژی همیشگی در والیبال حفظ شود.
وی ادامه داد: بسیاری از سیاستمداران جهان از ورزش برای هدایت کشورهای خود استفاده میکنند و مهمتر از آن اینکه با ورزش دنیا را هدایت میکنند در ایران هم باید از ورزش چنین استفادهای شود و این میسر نمیشود مگر اینکه فعالیتهای بینالمللی تقویت شود. پس بجاست تمام رشتهها کسب بیشتر امتیازهای میزبانی را جزو اولویت قرار دهند.
سجادی در مورد عملکرد بانوان والیبالیست تصریح کرد: با توجه به تمام محدودیتهایی که والیبالیستهای زن برای انجام مسابقه دارند آنها شرایط به نسبت خوبی نسبت به گذشته کسب کردهاند. نگاه سازمان تربیت بدنی نسبت به والیبال بانوان مثبت است خصوصا که آنها ارتقای رنکینگ داشتهاند.
معاون سازمان تربیت بدنی تغییرات مدیریتی ایجاد شده اخیر در ورزش ایران را اتفاقی کوچک خواند و گفت: در چارچوب این تغییرات ادغام معاونت همگانی و قهرمانی حرکتی خوب در ورزش بوده است.
نظر شما