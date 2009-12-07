به گزارش خبرنگارمهر، حمید سجادی که ریاست مجمع سالیانه و عمومی فدراسیون والیبال را برعهده داشت، صبح امروز ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: والیبال از جمله رشته‎های پرتلاش و پر جاذبه ورزش است که خوشبختانه اخیرا فعالیت‎های تیم‎های مختلف این رشته با افتخارآفرینی‎های بزرگ و کوچک همراه بوده است. من به نمایندگی از سازمان تربیت بدنی تمام موفقیت‎های به دست آمده را به اهالی والیبال تبریک می‎گویم.

معاون سازمان تربیت بدنی با تاکید بر جایگاه قابل توجه والیبال ایران در آسیا و جهان یادآور شد: فکر می‎‌کنم نگاه جهان به والیبال ایران در حد متوسط باشد نه پایین‏تر از آن. ارزش والیبال بسیار بالاست چرا که نقش چشمگیری در ورزش ایران داشته است. هرچند که این رشته با کم و کاستی‎هایی هم همراه بوده است.

سجادی برای توضیح این موضوع افزود: درحال حاضر کمترین دغدغه و در عین حال بهترین اخبار را می‎توان در والیبال جستجو کرد اما این رشته در بعد فرهنگی حرکت به نسبت کندی داشته است. سازمان تربیت بدنی انتظار دارد حال که والیبال ایران به جایگاه بالا دست یافته است در زمینه فعالیت‎های فرهنگی نیز جهش قابل توجهی از خود نشان دهد.

رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی سازمان تربیت بدنی با اشاره به میانگین سنی تیم ملی ایران و جوان بودن بازیکنان این تیم تصریح کرد: ارتقای والیبال ایران در رنکینگ جهانی و صعود 5 پله‎ای ملی‎پوشان کشورمان نشان از نتیجه بخش بودن جوانگرایی داشت ضمن اینکه امیدواری‎های زیادی را نسبت به آینده این رشته ایجاد کرد. باید پروسه جوانگرایی به عنوان یک استراتژی همیشگی در والیبال حفظ شود.

وی ادامه داد: بسیاری از سیاستمداران جهان از ورزش برای هدایت کشورهای خود استفاده می‎کنند و مهمتر از آن اینکه با ورزش دنیا را هدایت می‌کنند در ایران هم باید از ورزش چنین استفاده‎ای شود و این میسر نمی‎شود مگر اینکه فعالیت‎های بین‎المللی تقویت شود. پس بجاست تمام رشته‏ها کسب بیشتر امتیازهای میزبانی را جزو اولویت قرار دهند.

سجادی در مورد عملکرد بانوان والیبالیست تصریح کرد: با توجه به تمام محدودیت‎هایی که والیبالیست‎های زن برای انجام مسابقه دارند آنها شرایط به نسبت خوبی نسبت به گذشته کسب کرده‎اند. نگاه سازمان تربیت بدنی نسبت به والیبال بانوان مثبت است خصوصا که آنها ارتقای رنکینگ داشته‎اند.

معاون سازمان تربیت بدنی تغییرات مدیریتی ایجاد شده اخیر در ورزش ایران را اتفاقی کوچک خواند و گفت: در چارچوب این تغییرات ادغام معاونت همگانی و قهرمانی حرکتی خوب در ورزش بوده است.