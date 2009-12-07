طرح زمستانی جاده های خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امیر سرتیپ دوم حمید شرفی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه این طرح با اشاره به همکاری 11 تیم ویژه پلیس راه استان در این طرح، افزود: 22 اکیپ ثابت و سیار راه و ترابری استان با 60 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین و 120 نیروی انسانی نیزدر این طرح همکاری دارند.

وی با تاکید بر اجرای دقیق و هدفمندطرح ها در استان بیان داشت: کاهش تصادفات و روان سازی ترافیک از اهداف طرح انتظامی ترافیکی زمستانه 88 است.

وی با بیان اینکه امکانات و تجهیزات پلیس راه استان امسال از رشد 10 درصدی در این طرح برخوردار بوده است، تصریح کرد: در جهت کاهش تصادفات تنها کنترل و اعمال قانون پلیس کافی نیست و برای تحقق این امر فرهنگ سازی و همکاری مردم در جهت رعایت قوانین و مقررات و استفاده از تجهیزات زمستانی در هنگام تردد در جاده ها لازم است.

امیر شرفی در ادامه از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف خودرویی در جاده های استان با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس گرفته و شماره پلاک خودرو متخلف را اطلاع دهند.

وی به کاهش هفت درصدی تصادفات از ابتدای امسال در استان اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه 60 درصد تصادفات در محورهای فرعی و جاده های روستایی به علت سرعت بالا بوده است از شهروندان تقاضا می شود در هنگام عبور در این محور ها سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی همچنین از استقرار 12 پایگاه امداد و نجات جاده ای در مسیرهای مواصلاتی این استان در طرح زمستانی امسال خبر داد و گفت: در این طرح 12 دستگاه آمبولانس و 9 دستگاه خودروی نیمه سنگین برای کمک رسانی به مردم از سوی هلال احمر استان در نظر گرفته شده است.

سرتیپ دوم شرفی از شناسایی 64 نقطه حادثه خیز در استان خبر داد و گفت: ازاین تعداد 6 نقطه بحرانی و 15 نقطه بیشترین تصادفات را در استان داشته است که نقاط بحرانی را بر طرف کرده ایم و در حال پیگیری رفع مشکلات 15 نقطه دیگر هستیم.