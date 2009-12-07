تنظیم بازار گوشت و مرغ به وزارت بازرگانی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در حاشیه جلسه صبحانه با مسئولان در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در جمع خبرنگاران گفت: تمامی تلاش وزارت بازرگانی این است که بازار مواد پروتئینی را ساماندهی کرده و با استفاده بهینه از تولید داخلی و ارایه تسهیلات به بخش خصوصی برای تنظیم بازار، مشکل را حل کند.

وزیر بازرگانی افزود: با تلاشهای وزارت بازرگانی، به زودی کاهش قیمت تمام شده را در محصولات میوه و مواد پروتئینی شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: بیشترین چالش در خصوص بازار گوشت و مرغ، مربوط به تهران است بر این اساس وزارت بازرگانی تصمیمات خوبی را در نشست اخیر با استانداری تهران اتخاذ کرده است.

به گفته غضنفری، وزارت بازرگانی در سالهای گذشته نیز تجربه تنظیم بازار مواد پروتئینی را داشته است و از دو سال قبل، کار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. هم اکنون نیز که تصمیم به انتقال تنظیم بازار از وزارت جهاد به بازرگانی سپرده شده، این وزارتخانه به صورت رسمی موضوع را دریافت نکرده است.

وی به پیچیدگی موضوعات و تنظیم بازار گوشت و مرغ اشاره و تصریح کرد: این امر یکی از دلایلی بود که وزارت جهاد کشاورزی را علاقمند به واگذاری آن به وزارت بازرگانی کرده است. البته این وزارتخانه به تنهایی کار تنظیم بازار را صورت نخواهد داد بلکه کمیته ای مشترک با حضور وزیر جهاد و بخش خصوصی و نیز ابزارهای وزارت جهاد وارد عمل خواهد شد.

وزیر بازرگانی همچنین در خصوص تنظیم بازار میوه نیز گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی یا سایر اعضا این نظر را دارند که باید تغییری در واردات میوه و تعرفه های فصلی صورت گیرد به طور قطع وزارت بازرگانی سیاستهای جدیدی را با مشاورت آنها اتخاذ خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه ها و احتمال تغییرات قیمتی حاصل از آن نیز تاکید کرد: به کمک بخش خصوصی و ذخیره سازی برخی اقلام و کالاهای اساسی، این نگرانی را مدیریت خواهیم کرد. البته باید توجه داشت که این ذخیره سازی برای نیازهای احتمالی آینده بازار است و به طور قطع اگر در مقاطعی از زمان، از بخش خصوصی درخواست شود تا قیمت را پایین بیاورد، به طور قطع مابه التفاوتی نیز به آن پردخت خواهد شد.

وی همچنین در خصوص انتخاب رییس گروه کاری ایران در مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت خاطرنشان کرد: رسانه ها در این موضوع عجله نکنند و اجازه دهند که موضوع، شفاف تر شود بعد رییس گروه کاری ایران اعلام شود.

غضنفری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رویترز رئیس گروه کاری ایران را سوئیس اعلام کرده است ،خاطرنشان کرد: اگر رویترز اعلام کرده باید از خودش بپرسید. نامزدهای مختلفی در این میان مطرح هستند.

وزیر بازرگانی در خصوص واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی نیز تاکید کرد که این موضوع، پیچیده است.

وی اظهار داشت: چگونگی جداسازی عرصه و اعیان سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه ها و اینکه شرکت سهامی، تنها شرکت بین المللی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران و مابقی استانی هستند باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته غضنفری، این نمایشگاه به اسم جمهوری اسلامی ایران بسیاری از پروتکل های بین المللی را امضا کرده خیلی جاها متعهد شده لذا این موضوعات باید رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران، تنها نمایشگاهی است که اساسنامه آن توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، بنابراین در واگذاری باید تمام جوانب کار را در نظر گرفت.