14 طرح عمرانی امدادی در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر گرگان، محممد ابراهیم نعیمی ظهر دوشنبه در مراسم روز جهانی داوطلب در گرگان افزود: ساخت چهار انبار دارویی، چهار پایگاه امدادی، پایگاه امداد هوایی از جمله این طرحهاست که در استان اجرا شده است.

وی اظهار داشت: در سه سال اخیر بودجه های عمرانی برای اجرای طرحهای این جمعیت در استان نسبت به قبل از آن سه برابر شده است.

نعیمی خاطرنشان کرد: امروز جمعیت هلال احمر سازمانی است که پاسخگوی نیازها بوده تا فرصتی برای همگان پیش آید تا در مسیر خدمت به انسانها قرار گیرند.

به گفته وی، تاکنون پنج طرح داوطلبی در استان اجرا شد و یک میلیارد و 800 میلیون ریال نیز وام به درماندگان پرداخت شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان بیان داشت: توزیع 4300 بسته غذایی کمکهای اولیه خانوار بین 25 هزار نفر و برقراری 670 سفره در طرح همای رحمت از دیگر برنامه های این سازمان است.

وی یادآورشد: رشد کمکهای مردمی و دستگاههای اجرایی در استان سال جاری چهار برابر افزایش یافت و در طرح همای رحمت امسال یک میلیارد و 100 میلیون ریال کمک جمع آوری شد.

نعیمی عنوان کرد: این استان رتبه اول ارائه خدمات به مسافرارن نوروزی، رتبه اول سازمانهای فعال در امور جوانان را دارد.

60 هزار نفر در گلستان عضو جمعیت هلال احمر هستند.