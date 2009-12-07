شناسایی کلاهبردارهای کنکوری در کلاسهای کنکور/ بازداشت متقلب پیامکی

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر نشر سئوالات کنکورهای دانشگاه آزاد با ساز و کارهای فعلی که در مرکز آزمون دانشگاه آزاد وجود دارد کاملاً محال است و عمدتاً عده ای پیدا می شوند که شرایط روحی سخت داوطلب را مورد سوء استفاده قرار می دهند.

وی اضافه کرد: در واقع این افراد از داوطلبان کلاهبرداری می کنند زیرا سئوالی وجود ندارد که آنها بخواهند بفروشند. این افراد تنها پس از دریافت پول از داوطلب متواری می شوند.

سجادی جاغرق یادآور شد: ما در مرکز آزمون دانشگاه آزاد هشیار هستیم و افرادی را در قالب داوطلب به آموزشگاههای کنکور اعزام کرده و افراد کلاهبردار را شناسایی می کنیم و اگر هم بخواهد این موضوع ادامه یابد با هماهنگی مراجع قضایی با این افراد برخورد صورت می گیرد.

وی گفت: ما در این مدت به مورد ادعایی برنخورده ایم که درست از آب دربیاید.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد تاکید کرد: ما حتی در مرکز آزمون نیز کلید آزمون را ساعت ها بعد از آزمون در اختیار می گیریم و به دلیل حفظ امنیت کلید آزمون از سوی اساتید همزمان با طراحی سئوال ارائه نمی شود.

وی نوع تخلف یک داوطلب در کنکور سال گذشته اشاره کرد و به مهر گفت: سال گذشته داوطلبی که انگیزه شرکت در آزمون را نداشت قرار بود قبل از پایان آزمون دفترچه را با خود از جلسه آزمون خارج کند و پس از تهیه کلید از طریق اس ام اس و موبایل به برخی از افراد اطلاع دهد. این موضوع را به کمک افرادی که در آموزشگاهها داشتیم، شناسایی کردیم و مراقبین جلسه هم همراه داوطلب بیرون رفتند و داوطلب قبل از خروج از محل آزمون با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شد.

سجادی اظهار داشت: ما اکنون با موضوع فروش سئوالات کنکور حتی به صورت غیر واقعی هم مواجه نیستیم اما تخلفات محدودی از جمله جای همدیگر امتحان دادن و یا نت برداری وجود دارد که با متخلفان برخورد می شود. این داوطلبان پس از شناسایی به کمیته تخلفات آزمون معرفی می شوند و اگر کارمند باشد با او برخورد می شود و اگر دانشجو باشد از دانشگاه اخراج می شود.