رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه سپاهان تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه آمده است:" مراسم اهدای جوایز AFC، برنامه ای است برای تقدیر از استعدادهای فوتبال آسیا به خاطر دستاوردهایشان و کمکی که به ملت، باشگاه و هواداران کرده اند. بسیار خرسندم که هادی عقیلی به رتبه ای رسید که از بهترین بازیکنان آسیا به شمار می آید. لطفا تبریک صمیمانه مرا بابت عملکرد ستودنی وی در سال 2009، به ایشان ابلاغ فرمائید."

در ادامه این نامه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با ابراز امیدواری از موفقیت بیشتر عقیلی و سایر همبازیان وی در مسابقات آینده آورده است: "از باشگاه سپاهان ایران به جهت پرورش بازیکنان درخشان و با استعداد تشکر و تقدیر می کنم. بازیکنانی که هر بار به زمین می روند شادی و هیجان فوق العاده ای را برای هواداران خود به ارمغان می آورند."





