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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۲

تدوین "آدمکش" ادامه دارد

تدوین "آدمکش" ادامه دارد

تدوین فیلم سینمایی "آدمکش" به کارگردانی رضا کریمی ادامه دارد و به زودی صداگذاری و ساخت موسیقی این فیلم شروع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم سینمایی را هایده صفی‌یاری انجام می‌دهد که احتمالا سه هفته دیگر به پایان می‌رسد، پس از پایان تدوین صداگذار و آهنگساز این فیلم مشخص و "آدمکش" برای نمایش در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

مهتاب کرامتی، حامد بهداد، بهرام رادان، لیلا اوتادی  و قطب‌الدین صادقی بازیگران این فیلم هستند. این فیلم مضمونی اجتماعی دارد و یک درام روانشناختی است. رضا کریمی فیلم‌های سینمایی "عشق + 2"، "هزاران زن مثل من"، "تب" و "انعکاس" و مجموعه‌های تلویزیونی "مرده متحرک"، "شبی از شب‌ها" و "فاکتور هشت" را مقابل دوربین برده است.

از عوامل اصلی این فیلم می‌توان به محمود کلاری مدیرفیلمبرداری، آزیتا موگویی مجری طرح و مدیرتولید، ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس، بهروز معاونیان صدابردار، عاطفه رضوی طراح چهره پردازی، محمد موفق دستیار اول کارگردان و احسان سجادی برنامه ریز اشاره کرد.

کد مطلب 995749

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