تدوین "آدمکش" ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم سینمایی را هایده صفی‌یاری انجام می‌دهد که احتمالا سه هفته دیگر به پایان می‌رسد، پس از پایان تدوین صداگذار و آهنگساز این فیلم مشخص و "آدمکش" برای نمایش در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

مهتاب کرامتی، حامد بهداد، بهرام رادان، لیلا اوتادی و قطب‌الدین صادقی بازیگران این فیلم هستند. این فیلم مضمونی اجتماعی دارد و یک درام روانشناختی است. رضا کریمی فیلم‌های سینمایی "عشق + 2"، "هزاران زن مثل من"، "تب" و "انعکاس" و مجموعه‌های تلویزیونی "مرده متحرک"، "شبی از شب‌ها" و "فاکتور هشت" را مقابل دوربین برده است.

از عوامل اصلی این فیلم می‌توان به محمود کلاری مدیرفیلمبرداری، آزیتا موگویی مجری طرح و مدیرتولید، ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس، بهروز معاونیان صدابردار، عاطفه رضوی طراح چهره پردازی، محمد موفق دستیار اول کارگردان و احسان سجادی برنامه ریز اشاره کرد.