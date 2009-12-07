آبیاری بارانی با استفاده از آبپاش لپا در سمنان اجرا شد

حسین علیپوران در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این سامانه در سطح سه هکتار از اراضی زیر کشت یونجه در گرمسار اجرا شده است.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح تحولی بزرگ در آبیاری زمینهای دارای خاک شور است، گفت: عدم ریزش آب بر روی برگ گیاهان و جلوگیری از سوختگی برگها، کم شدن تبخیر آب در مزارع بعد از آبیاری از مزایای استفاده از آب پاش لپا است.
به گفته وی، دسترسی آسان و مطلوب گیاه به آب به خاطر ریزش آب در پای گیاه و امکان استفاده از کود در زمین آبیاری به دلیل قرار گرفتن آب در پای گیاه از دیگر مزایای استفاده از آب پاش لپا است.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: برای اولین بار سامانه آبیاری قطره ای نیز به صورت نواری تیپ در 70 هکتار از اراضی زیر کشت ذرت در این استان اجرا شد.
وی گفت: این روش موجب افزایش تولید ذرت در هر هکتار تا 2.5 برابر بیشتر از متوسط منطقه "60 تن در هکتار" شده است.
علیپوران هزینه اجرای دو طرح را دو میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: یک میلیارد و 704 میلیون ریال از این هزینه از محل اعتبارات دولتی و بقیه به صورت خودیاری بوده است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون 11 هزار هکتار از اراضی این استان زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار دارد، گفت: متوسط راندمان آبیاری در استان سمنان 40 درصد است و با اجرای روشهای نوین آبیاری راندمان آبیاری در اراضی تحت پوشش این سیستم ها به 75 تا 85 درصد رسیده است.
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