آبیاری بارانی با استفاده از آبپاش لپا در سمنان اجرا شد

حسین علیپوران در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این سامانه در سطح سه هکتار از اراضی زیر کشت یونجه در گرمسار اجرا شده است .

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح تحولی بزرگ در آبیاری زمینهای دارای خاک شور است، گفت: عدم ریزش آب بر روی برگ گیاهان و جلوگیری از سوختگی برگها، کم شدن تبخیر آب در مزارع بعد از آبیاری از مزایای استفاده از آب پاش لپا است.

به گفته وی، دسترسی آسان و مطلوب گیاه به آب به خاطر ریزش آب در پای گیاه و امکان استفاده از کود در زمین آبیاری به دلیل قرار گرفتن آب در پای گیاه از دیگر مزایای استفاده از آب پاش لپا است .

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: برای اولین بار سامانه آبیاری قطره ای نیز به صورت نواری تیپ در 70 هکتار از اراضی زیر کشت ذرت در این استان اجرا شد .

وی گفت: این روش موجب افزایش تولید ذرت در هر هکتار تا 2.5 برابر بیشتر از متوسط منطقه "60 تن در هکتار" شده است .

علیپوران هزینه اجرای دو طرح را دو میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: یک میلیارد و 704 میلیون ریال از این هزینه از محل اعتبارات دولتی و بقیه به صورت خودیاری بوده است .

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 11 هزار هکتار از اراضی این استان زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار دارد، گفت: متوسط راندمان آبیاری در استان سمنان 40 درصد است و با اجرای روشهای نوین آبیاری راندمان آبیاری در اراضی تحت پوشش این سیستم ها به 75 تا 85 درصد رسیده است.