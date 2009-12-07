به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری ظهر دوشنبه در جریان بازدید از طرحهای کشاورزی و صنعتی شهرستان بیرجند گفت: واگذاری این میزان از اراضی زمینه اشتغال بالغ بر 450 نفر در سطح استان را فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: از این میزان واگذاری 289 هکتار مربوط به طرحهای کشاورزی (زراعی)، 64 هکتار جهت اجرای طرحهای تولیدی کشاورزی (دام، طیور و..) و 396 هکتار مربوط به اجرای طرحهای غیر کشاورزی (صنعتی) بوده است.

زاری عنوان کرد: طی سال گذشته در مجموع از سطح 104.5 هکتار تغییر کاربری اراضی 36 هکتار مربوط به اجرای مصوبات کمیسیون تبصره یک ماده یک (اجرای طرحهای غیر کشاورزی و صنعتی)، 47.5 هکتار صدور مجوزهای تبصره چهار ماده یک (نیازهای بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی) و 21 هکتار شناسایی اراضی که تغییر کاربری غیر مجاز داشته اند، بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در سال گذشته از محل اجاره، فروش و تغییر کاربری حدود چهار میلیارد و 510 میلیون ریال به نفع دولت وصول شده است.

زاری با اشاره به اهداف سازمان امور اراضی، بیان کرد: هدف سازمان امور اراضی سیاستگذاری، برنامه ریزی و تعیین خط و مشی و انجام وظایف محول شده در خصوص کلیه اراضی کشاورزی و امور زمین در سطح کشور است.

وی اظهار داشت: انجام اقدامات لازم به منظور حفظ حقوق دولت در هر یک از انواع اراضی مشمول قوانین، تثبیت مالکیتهای شرعی و قانونی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت، اجرای قوانین توسعه زیرکشت از طریق واگذاری اراضی، ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای فارغ التحصیلان رشته های مختلف کشاورزی و کارآفرینان از طریق واگذاری زمین، واگذاری اراضی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی و نظارت بر اجرا و تحقق اهداف طرح مذکور، وصول درآمدهای تکلیفی، تعیین اراضی بایر، خالصه دولتی و متصرفی از اهداف مهم مدیریت امور اراضی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: نتیجه فعالیتهای ذکر شده در سطح استان سبب ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی در منطقه، افزایش درآمد روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری و فعالیت کارآفرینان شده و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و فرهنگی استان دارد.