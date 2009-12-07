3300 سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد کرمانشاه اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، یدالله سوری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه به منظور ترویج سنت حسنه نبوی و اشاعه فرهنگ ازدواج آسان، با برگزاری دوره های آموزش دینی، اجتماعی، فرهنگی، امکان زندگی مناسب را برای سه هزارو300 نفر از دختران تحت حمایت امداد استان فراهم کرده است.

وی افزود: همزمان به مناسبت سالروز ازدواج حضرت امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) و دهه ازدواج 250 سری جهیزیه به ارزش 150 میلیون تومان به مزدوجین اهداء شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: کمیته امداد در اعیاد و مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی، دختران تحت حمایت خود را با اهداء جهیزیه رایگان به خانه بخت می فرستد که در همین رابطه تاکنون بیش از سه هزار و 300 سری جهیزیه به ارزش بیش از 18 میلیارد ریال در مناسبتهای گوناگون به این عزیزان اهدا شده است.