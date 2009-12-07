ماراتن ایران و روسیه برای دبیرکلی مجمع صادرکنندگان گاز

به گزارش خبرنگار مهر، نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز چهارشنبه (18 آذر - 9 دسامبر) به میزبانی دوحه قطر آغاز به‌ کار می کند که تصویب بودجه سال 2010 میلادی مجمع، بررسی وضعیت بازار جهانی گاز و انتخاب دبیرکلی از جمله مهمترین‌ محورهای برگزاری این گردهمایی تولید کنندگان و صادر کنندگان گاز طبیعی دنیا است.

همچنین در نشست کمیته اجرایی که 18 آبان ‌ماه امسال با حضور کارشناسان کشورهای عضو مجمع در دوحه برگزار شده بود درباره جزییات بودجه کارشناسی با برآورد هزینه‌ها، بودجه‌ای تنظیم شده که قرار است برای تصویب به نشست وزارتی مجمع ارائه شود.

ماراتن ایران و روسیه برای انتخاب دبیرکل مجمع صادرکنندگان گاز

به گزارش مهر، مهمترین محور گردهمایی اخیر کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز در دوحه انتخاب دبیرکل مجمع است که تاکنون رایزنی های نمایندگان ایران و روسیه برای جمع آوری رای افزایش یافته است.

پیش بینی می شود دبیر کل مجمع کشورهای صادر کننده گاز از بین کشورهای ایران، روسیه، نیجریه و ترینیداد و توباگو انتخاب شود که تاکنون حجت الله غنیمی فرد معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت و لئونید بوخانوفسکی معاون شرکت ترانس استروی گاز روسیه نسبت به سایر نامزدها از شانس بیشتری برخوردار هستند.

در همین حال اخیر سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت درباره انتخاب دبیرکل مجمع کشورهای صادر کننده گاز در خصوص انتخاب دبیرکل مجمع کشورهای صادر کننده گاز با اشاره به اینکه تاکنون 6 کشور نامزدهای خود را برای تصدی این پست معرفی کرده اند، گفته بود: در صورتی که در نشست آینده بر روی یکی از نامزدها اجماع نظر باشد دبیر کل انتخاب خواهد شد.

وی با بیان اینکه در صورتی که اعضا در مورد کاندیدای خاصی به اجماع نرسند انتخاب دبیر کل بر اساس ترتیب حروف الفبا انتخاب خواهد شد، اظهار کرده بود: ایران هم برخی از رایزنی های خود را آغاز کرده است.

این در حالی است که در نشست تیر ماه مجمع کشورهای صادرکننده گاز قرار شد که تا زمان انتخاب دبیرکل مجمع و با هدف معطل نماندن فعالیتها، ریاست اجلاس و اختیارات دبیرکلی به عبدالله العطیه وزیر نفت قطر واگذار شود.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز در دسامبر 2008 میلادی با تصویب اساسنامه آن در نشست وزارتی مسکو به طور رسمی فعالیتهای خود را آغاز کرد که نخستین کمیته اجرایی در اسفند سال گذشته برگزار شد.

تبادل اطلاعات و تجربه اعضا در زمینه اکتشاف، استخراج، تولید و انتقال گاز طبیعی، بررسی فن‌‏آوری‌‏های منجر به کاهش هزینه‌‏های تولید گاز، ایجاد ساختار متناسب با تحولات بین‌المللی بازار گاز، بررسی شیوه‌های حمل‌‏ و ‌‏نقل گاز، بررسی وضعیت عرضه و تقاضای گاز در مقایسه با نفت ازجمله اهداف تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز طبیعی است.

اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز را الجزایر، بولیوی، برونئی، مصر، اندونزی، ایران، لیبی، مالزی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا تشکیل می‌دهند. نمایندگان کشورهای نروژ و قزاقستان نیز به عنوان ناظر در اجلاس مسکو شرکت کردند.