به گزارش خبرنگار مهر از اراک، علی عسگری ظهر دوشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید امور مالیاتی استان مرکزی در اراک افزود: سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی و جاری کشور به ترتیب 25 و 50 درصد است که بر اساس برنامه پنجم توسعه این سهم باید در هر سال 30 درصد افزایش یابد.

وی اضافه کرد: در برنامه ریزی ها تاکید شده است که تا پایان برنامه پنجم کل بودجه جاری کشور باید از محل دریافت مالیات تامین شود که برای تحقق این هدف اتخاذ سازوکارهای جدید و نهادینه کردن فرهنگ پرداخت مالیات از سوی مردم ضروری است.

عسگری با اشاره به اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور ضروری است، خاطرنشان کرد: برای افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور شناسایی منابع جدید مالیاتی باید در دستور کار مدیران سازمان امور مالیاتی در استانها قرار گیرد تا برنامه های تدوین شده در این بخش به صورت کامل اجرایی شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بر ضرورت ایجاد تعامل میان کارکنان این سازمان و تفکر سیستمی در میان آنان تاکید کرد و بیان داشت: قرار گرفتن کارکنان در فضایی مکانیزه و آموزش نرم افزارهای تخصصی مربوط به آنان از مهمترین عوامل تحقق اهداف این سازمان به شمار می رود.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری مرکزی نیز گفت: مالیات از مهمترین ابزارهای دولتها برای تامین هزینه هاست که در افق 20 ساله پیش روی سازمان امور مالیاتی توجه جدی به این موضوع صورت گرفته است.

محمدرضا امامی افزود: امور مالیاتی در کشور باید با تنظیم و اجرای برنامه های مکانیزه بتواند ضمن دستیابی به اطلاعات فعالان اقتصادی گامهای موثری را در تحقق برنامه های مصوب توسعه کشور بردارد.

وی با اشاره به برنامه های کوچک سازی دولت شتاب در اجرای این برنامه را خواستار شد و گفت: تاکنون قریب به 63 هزار میلیارد تومان از حجم اعمال تصدی دولت کاسته شده و تا اتمام کار که حدود 150 هزار میلیارد تومان است هنوز فاصله داریم.

در این مراسم از خدمات حسین بنی صفار مدیر کل قبلی امور مالیاتی استان قدردانی و ناصر هاشمی به عنوان مدیرکل جدید این سازمان منصوب شد.