رسانه ها مهمترین منبع تهدید نرم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر دکتر محمد باقری در همایش سراسری امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران در سالن مجموعه فرهنگی غدیر نیروی زمینی سپاه گفت : گفت: برای مقابله با تهدیدات نرم نیاز به اقدام زیر بنایی و زیر ساختی داریم و تا هنگامی که کشور به حد نصابهای امنیتی، علمی و اخلاقی نرسد، دشمن دست بردار نیست.

سردار باقری افزود: دشمنان انقلاب اسلامی ایران به سرکردگی آمریکا وقتی متوجه شدند برای مقابله با نظام اسلامی تهدید سخت به تنهایی جوابگو نیست و ملت بزرگوار ایران با تهدیدات سخت خم به ابرو نیاورده و کمرخم نمی کنند روز به روز غلظت تهدید نرم را افزایش دادند.

وی دهه اول انقلاب اسلامی را دهه تهدید سخت به وسیله راه اندازی جنگ تحمیلی، کودتا، آشوب تحرکات تجزیه طلبانه دانست و گفت: به دلیل اراده مردم مومن ایران و امنیتی که بر مبنای خواست آنان برقرار شده بود هر چه تهدید سخت بیشتر شد انسجام ملت و مردم بهتر و دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند در دهه دوم انقلاب تهدید نرم بیشتر و تهدیدات بگونه ای متوازن شدند، تهدید نظامی وجود نداشت اما تهدید نرم افزایش یافت. در دهه سوم انقلاب نیز تهدید نرم بر تهدید سخت غلبه کرد اما در دهه چهارم تهدید نرم بخش اصلی و اولویت ما را تشکیل می‌دهد.

سردار باقری ادامه داد: مقام معظم رهبری پیش از همه به این واقعیت هشدار داده اند که توجه کنید دشمن وارد این عرصه شده است و تهدید نرم را به اقدام موریانه نامحسوس و اقدامی که به مرور و به طور نامریی مغز ستون را می خورد تشبیه می کنند.

وی با تاکید بر اینکه دشمن در جنگ نرم سنگرهای معنوی نظام و روحیه ایمانی مردم را هدف قرارداده است تصریح کرد: دشمنان نظام برای جنگ نرم علیه ایران اسلامی بسیج شده و برای به زانو در آوردن نظام سعی می کنند روحیه خود کم بینی را در کشور تبلیغ کنند.

معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: در حقیقت قدرت نرم را انقلاب اسلامی ایران به صحنه آورد. امام خمینی (ره) هر گاه مبارزه مسلحانه مطرح می شد می فرمود این روش به صلاح نیست و تلاش می‌کرد دل مردم را برای مقابله با رژیم شاه همراه و هم دل کند. این مجذوب کردن دلها و از طریق آن رسیدن به اهداف را قدرت نرم می گویند.

سردار باقری یادآور شد: امنیت نرم وقتی حاصل می شود که ارزشهای حیاتی و کلیدی بدون استفاده از روشهای فیزیکی با توسل به اقناع تقویت شود و تهدید نرم با گسترش تکنولوژی گسترش می یابد. بنابراین دشمن با ابزار غیر خشونت آمیز هویت، افکارعمومی و ایدئولوژی حکومت را هدف قرار می‌دهد و اگر بتواند ایدئولوژی مردم را تغییر دهد و حکومت مردم پایه مبتنی بر اسلام را تضعیف کند به هدف خود رسیده است.

معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: دشمن در جنگ نرم سعی می کند با تاثیر بر افکار طرف مقابل، پیروزی را به دست آورد و این کار را با هجوم به ارزشها و الگوهای رفتاری و تغییر آنها انجام می دهد.

وی افزود: تهدید سخت وقتی در نظام مردم پایه ما جواب می دهد که مردم اعتقاداتشان سست شده باشد و دشمن سعی می کند با نا مشروع سازی حکومت و پیوند دادن تروریسم به حکومت به هدف خود برسد.

وی یادآور شد: امنیت نرم در صورتی بر قرار می شود که مشروعیت و مشارکت مردمی افزایش یابد و با ارتقای مشروعیت ـ از طریق اقناع ـ و افزایش نفوذ معنویت تاثیر گذاری در روابط بین الملل افزایش یابد.

وی اذعان داشت: در نقطه مقابل دشمن تلاش می کند شیوه زندگی مردم، مذهب، آداب و رسوم مردم را تغییر دهد و هویت ملی ما را تضعیف کند و با ایجاد خدشه در یکپارچگی جامعه و تحریک قومیتها و نژادها در مناطق مختلف و نقص تمامیت ارضی کشور، استیلای فرهنگی پیدا کند.

سردار باقری افزود: برای افزایش امنیت نرم بایستی برای توسعه و تقویت فرهنگ ملت اقدام کنیم ، کیفیت جمعیت و متناسب سازی جمعیت و عوامل متجانس دینی فرهنگی را مورد توجه قرار داده و بر افتخارات دینی ملی تاکید کرده و نفوذ اعتقادات دینی ملی را ارتقا دهیم.

وی خاطر نشان کرد: امنیت نرم در حوزه اقتصادی با ارتقا سطح رفاه عمومی، متعادل کردن نرخ تورم و مبارزه با فساد اقتصادی امکان پذیر است و در بخش دفاعی وامنیتی نیز امنیت نرم با توکل به خدا، تقویت روحیه شهادت طلبی، بالا بردن اعتماد به نفس در نیروهای مسلح و تقویت صنعت دفاعی کار ساز است.

سردار باقری با اشاره به اینکه مهمترین منبع تهدید نرم رسانه ها هستند گفت: ایدئولوژی ارتباطی، شبکه ارتباطی همه جانبه و وسیع روشهای اعمال تهدید نرم با استفاده از دیپلماسی عمومی، آموزش زبان و هنر است.

وی عملیات ادراکی برای تاثیر گذاری بر باورهای یک ملت از طریق تهییج افکار عمومی، شایعه پراکنی، بزرگ نمایی، ارائه اطلاعات غلط، اعتصاب و تحریم، عدم همکاری با حکومت، بایکوت انتخاب، راه اندازی اعتصاب در مراکز اقتصادی و جذب مخالفان از طریق NGO و اقدامات سایبری در کنار ارتقا دموکراسی همسو با امریکا را از راه های تهدید نرم بر شمرد و گفت: مهمترین وظیفه دستگاه های اطلاعاتی ما شناخت تهدید نرم است چون سرمایه گذاری دشمن و پیچیدگی این مساله بسیار گسترده است و تا زمانی که نتوانیم از ابعاد توطئه ها اطلاعات دقیقی داشته باشیم نمی توانیم با آنها مقابله کنیم.

وی در پایان اظهارداشت: شناخت تهدید نرم و ابعاد گوناگون با تحقیقات علمی در جهت ایجاد بینش و بصیرت بسیار کارگشا ست تا انشاءالله بتوانیم مجاهدانی تربیت کنیم تا وفادار به نظام و اسلام باشند.

گفتنی است همایش سراسری امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران با تلاش دانشکده امام هادی(ع)، دانشگاه جامع امام حسین(ع) و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با حضور سازمانها، نهادها و نخبگان و کارشناسان برجسته جامعه اطلاعاتی کشور برگزار شد.