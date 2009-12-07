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۱۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۰

اختیاری در گفتگو با مهر:

اختصاص سهمیه کنکور به متأهلان برای ازدواج پایدار ایجاد انگیزه نمی‌کند

اختصاص سهمیه کنکور به متأهلان برای ازدواج پایدار ایجاد انگیزه نمی‌کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: اختصاص سهمیه کنکور کارشناسی ارشد به متأهلان برای ازدواج پایدار ایجاد انگیزه نمی کند.

اسفندیار اختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اختصاص سهمیه 20 درصدی به متأهلان برای ورود به کارشناسی ارشد از منظر قانونی نیازمند مصوبه از دو مرجع قانونی مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وی افزود: بر اساس قانون هر گونه سهمیه بندی در کنکور باید به تصویب مجلس و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد از این رو این طرح نیز نیازمند طی مراحل قانونی است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اختصاص 20 درصد سهمیه به جوانان متأهل برای ورود به کارشناسی ارشد انگیزه ای برای ازدواج پایدار جوانان ایجاد نمی کند.

وی با بیان اینکه کار کارشناسی مناسبی بر روی این طرح صورت نگرفته است، گفت: مهمترین انگیزه برای ازدواج پایدار جوانان ایجاد اشتغال است.

اختیاری افزود: این طرح همچنین باعث می شود سایر دانشجویان نخبه که متأهل نیستند برای ورود به کارشناسی ارشد انگیزه کمی پیدا کنند که این موضوع به خودی خود در طولانی مدت به آموزش عالی ضربه می زند.

وی تأکید کرد: اکثر نمایندگان با این طرح مخالف هستند و آن را نیازمند مصوبه از طریق مراجع قانونی مربوط می دانند.

کد مطلب 995767

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